Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti - Son Dakika
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Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti

01.06.2022 15:12

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cliff Des adlı bir adam, dehşeti yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı. Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan Des mücadeleyi kazanırken, olaydan yaralı kurtulmayı başardı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti
Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti
Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti
Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti

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Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, kavga, Güncel, Son Dakika

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