Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi 'nde ameliyat oldu. Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Başkan Arslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Başkan Arslan sosyal medya hesapları üzerinden "Dün gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası, burnuma aldığım darbe sebebiyle bu sabah başarılı bir operasyon geçirdim. Alakaları için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

Edremit Devlet Hastanesi, Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu - Son Dakika

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