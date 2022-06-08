Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu

08.06.2022 21:41
Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makamında uğradığı saldırıda burnu kırılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bugün ameliyat oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makamında uğradığı saldırıda burnu kırılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bugün ameliyat oldu. Saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Başkan Arslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Başkan Arslan sosyal medya hesapları üzerinden "Dün gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası, burnuma aldığım darbe sebebiyle bu sabah başarılı bir operasyon geçirdim. Alakaları için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Arslan'a makam odasında saldırıda bulunan ve sonrasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M T., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu
Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu

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Kaynak: İHA

Edremit Devlet Hastanesi, Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu - Son Dakika

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