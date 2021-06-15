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Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi - Son Dakika

Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi

15.06.2021 20:02
Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi, System.String[]

Avukatıyla birlikte kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, CHP örgütü ve Didimlilerden destek geldi.

Avukatıyla birlikte kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, CHP örgütü ve Didimlilerden destek geldi. Belediye binasına gelen CHP örgütleri saldırıyı kınarken Didimliler ise Başkan Atabay'a sevgi gösterisinde bulundu. Didimlilere seslenen Başkan Atabay, "Didim halkının hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Eşkıya Didim'e hükümdar olamayacak" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve şahsı avukatı, dün akşam bir kafede kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, olayın ardından kayıplara karışan saldırganlardan 6'sı göz altına alınmıştı. Darp raporu alan Başkan Atabay ve avukatına gerçekleştirilen saldırıya birçok kesimden tepki geldi. Olayın duyulmasının ardından Didim Belediyesi önünde Başkan Atabay için dayanışma mitingi düzenlendi.

Mitinge CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, Millet İttifakı belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, belediye çalışanları ve Didimli vatandaşlar, belediyeye gelerek Başkan Atabay'ın yanında yer aldı. CHP örgütü saldırıyı kınarken Didimliler ise Başkan Atabay'a sevgi gösterisinde bulundu.

Didim halkına seslenen Başkan Atabay, "Bu organizasyonun bir özelliği var. Didim'in rantını sömürmeye çalışan bazı grupların bu kalabalıkla ve partinin bu kadar üst yönetimiyle ilk defa açığa çıkarılıyor olması. ve biz Didim'in bağırsaklarını temizleyeceğiz. Bunları Didim'den bir daha dönmeyecek gibi tabi ki kendi istekleriyle başlarını önlerine eğdireceğiz ve o şekilde çekip gidecekler. ya da oturup modern, medeni bir vatandaş gibi herkesin hakkına saygı duyan, kanunlar çerçevesi içerisinde iş yapan ve yaşayan bir öteki insanın hakkını gasp etmeyi düşünmeyen bir birey olarak burada yaşamak isterlerse başımızın üstünde yerleri var yaşarlar. Bundan sonra her yapacakları olumsuz harekette ve Didim'e verecekleri her türlü zararda bu halkı karşılarında göreceklerdir. Bugün bunu onların beynine nakşedeceğiz" diye konuştu.

Didim halkına 31 Mart 2014 seçimlerinde bir söz verdiğini kaydeden Başkan Atabay, "Eğer seçilirsem hiç kimsenin hakkını yemeden hiç kimsenin hakkına el uzatmadan kanunlar çerçevesi içerisinde belediyeye giren her vatandaşı eşit kabul eden, hangi partiden olduğuna bakmadan onlara hizmet etmeye çalışan bir belediye başkanı olacağım diye söz vermiştim. Allah'a şükürler olsun ki hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın yardımıyla hem beraber çalıştığım ekip arkadaşlarımla, il başkanımızın ve milletvekillerimizin her zamanki desteğiyle bu sözümüzü yerine getirdik. Hatalarımız olmuştur, eksiklerimiz olmuştur. Hiç önemli değil, döneriz düzeltiriz. Hatamız varsa döneriz özür dileriz. Ama hiçbir kulun hakkını bilerek gasp etmedik, yemedik ve yedirmedik. Söylediğimiz tek şey vardı, Didim halkının hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz dedik ve yedirmedik. Yedirmemeye de kararlıyız. Bundan sonra asla ve asla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sloganıdır, 'Ranta geçit vermeyeceğiz.' Eşkıya Didim'e hükümdar olamayacak." şeklinde konuştu.

"Düşmanın bile karakterlisi, merti makbuldür" diyen Atabay konuşmasına şu şekilde devam etti: "İnsana gelip arkadan sopalarla saldırmak, hiçbir şeye sığmaz. Ancak vasıfsız korkak insanların yapacağı şeylerdir. Aynı bize saldıran insanlar gibi korkak insanların yapacağı şeylerdir bunlar. Ellerini kıracağız hep birlikte merak etmeyin. Hiç kimsenin hakkına el uzatamayacaklar. Doymuyorlar. 31 Mart 2017 tarihinde sona eren imar barışıyla yaptıkları bina bir şekilde aff oldu. Ama o kadar ranta doymuyorlar ki ondan sonra bir bloğun üzerine üç kat, bir bloğun üzerine iki buçuk kat ve imara aykırı en az 8 bin metrekare inşaat yaptılar. Bunların her santimetre karesinde sizlerin hakkı var. Siz bunları bilmeyebilirsiniz. Bilmesi gereken insan benim. Bunu sizin için savunacak insan benim. Çünkü siz beni bunun için görevlendirdiniz. Bu savunmayı yaparken başımıza ne gelirsen gelsin hiç fark etmez. Evimizi de kurşunladılar, çocuğumuzu da kaçırmaya çalıştılar, geceleyin sopalarla da saldırdılar. Bir santimetrekare bizi geriye götüremezler. Götüremeyecekler. O yemeğe oturduğum andan çok daha yürekliğim, çok daha kararlıyım, hepinizin hakkını sonuna kadar savunacağım" - AYDIN

Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi
Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi
Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi
Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saldırıya uğrayan Başkan Atabay için dayanışma mitingi - Son Dakika


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