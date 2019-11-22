Saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin annesi de aynı saldırılara maruz kalmış

KOCAELİ (İHA) – İstanbul'da bir ressamın sokakta saldırısına uğrayan öğretmen Ş.N.E'nin annesi Selma E., eskiden kendisinin de eğitimci olduğunu benzer saldırılara maruz kaldığını, saldırganın savunmasını komik ve küstahça bulduğunu ifade etti.



Beşiktaş'ta başörtülü Ş.N.E. adlı öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında ressam olduğu öğrenilen şüpheli Berrak K. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Saldırıda burnu kanayan ve yüzü şiştiği için 2 hafta çalışamaz raporu alan öğretmen Ş.N.E., olayın şokunu atlatıp dinlenebilmek için Kocaeli'de ailesinin yanına döndü. Ş.N.E. olay hakkında konuşmak istemedi. Ş.N.E.'nin annesi Selma E. ise eskiden kendisinin de eğitimci olduğunu benzer saldırılara maruz kaldığını söyledi. Saldırı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Selma E., saldırganın savunmasını komik ve küstahça bulduğunu ifade etti.



"Eğitim sürecinde de bu tip şeyleri çok yaşadım"



Saldırıyı değerlendirerek toplumdaki güven ortamına vurgu yapan Selma E., "Güven ortamının çok önemli olduğuna inanıyorum. Asla yıkılmaması gerektiğine inanıyorum. Elimizden geldiğince her koşulda bir birimize güvenmemiz gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Ama bu tür saldırıların ki ben mağduruyum, eğitim sürecinde de bu tip şeyleri çok yaşadım. Ben öğretmenlik ve hocalık da yaptım. Sivil toplum kuruluşunda da görev yapıyorum. Toplumun güvenliğinin planlama olarak birinci derecede öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bizim en büyük sorunumuz güvenin yıkılması. Gerçekten çok üzgünüz. Bir anne olarak buna şahit olmak, benim çocuğumun yanına hastaneye gidinceye kadar yaşadığım süreci anlatmam mümkün değil. 2 hafta rapor aldı. Burnu kanamıştı, yanağı şişmişti. Psikolojik olarak da kötüydü" dedi.



"Saldırganın beyanında çok acayip komik bir beyan, küstahça"



Kızının güveninin kırılmasına üzüldüğünü belirten anne Selma E., "Yeni geçiş yapmıştı oraya. Daha önce Bursa'daydı geçti Beşiktaş'a. Yabancı olduğunuz bir ortam, cesur bir şekilde oraya görev talebinde bulundu. Daha Eylül'de başladı çocuk. Düşünsenize 2-3 ay içerisinde böyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Büyük bir talihsizlik. Saldırganın beyanında çok acayip komik bir beyan, küstahça buluyorum" diye konuştu. - KOCAELİ