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Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede - Son Dakika

Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede

19.01.2022 15:02

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F. adliyeye sevk edildi.

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F. adliyeye sevk edildi. Yasal süreç başlatacaklarını belirten Dr. Akçay " Öfkesini yenemeyip, bilgisayarıma da yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı" dedi.

Olay, dün öğleden sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.F. hastaneye gelerek randevu saatinden önce muayene olup, ilaç yazdırmak istedi. Görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay ise talebi kabul etmeyince hastanın yumruklu saldırısına uğradı. Doktora meslektaşları müdahale ederken, şüpheli M.F. polis tarafından gözaltına alındı. M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BAŞKALARININ SIRASINA GİRMEK İÇİN ISRARCI OLDU'Saldırının ardından darp raporu alıp, ifade verdiğini belirten Dr. Halil İbrahim Akçay, yaşananları şöyle anlattı: "Saat 14.30'da randevusu olan bir hasta, saat 10.00'dan itibaren başkalarının sırasına girmek için sürekli ısrarcı oldu. Hastaya beklemesini ve gelmeyen olursa, yardımcı olacağımı söyledim. Bunun üzerine hasta 'bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz' şeklinde cevap verdi. Biz de kendisine 'bu iş o kadar kolay değil, hastaları dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerekir' dedik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 sularında sekreter de lavabodayken arkamdan içeri girdi. Olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladığım için kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Daha sonra öfkesini yenemeyip, bilgisayarıma da yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı. O sırada dışarıda sesi duyan vatandaşlar geldi. Diğer eşyalara da zarar verip kaçtı. Bu sırada 'beyaz kod' verdik. Güvenlik görevlisi arkadaşlar yakaladı. Çok talihsiz bir olay oldu. Bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız da mağduriyet yaşadı."

Olayın takipçisi olacağını da vurgulayan Dr. Akçay " Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Yasal süreç başlatıldı, takipçisi olacağız. İl Sağlık Müdürlüğü avukatlarla birlikte bu süreci takip edecekler" dedi.


Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede
Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede
Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede
Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halil İbrahim Akçay, Ömer Halisdemir, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede - Son Dakika
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