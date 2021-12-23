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Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: "Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi" - Son Dakika

Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: "Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi"

23.12.2021 15:07

Son dakika haberi: Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: "Arkadaşımı cama fırlattı.

Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: "Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi"

ANKARA - Saldırıya uğrayan eczacı Meryem Kart, yaşanan dehşet dolu anları anlatarak, "Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi" dedi.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Önce eczaneden ilaç alan Y. E. adlı bir kadın, 10 dakika geçmesinin ardından satın aldığı ilacı iade etmek için eczaneye geri geldi. İddiaya göre iade işlemleri için gerekli şartları yerine getirmeyen kadın eczane çalışanlarına sözlü tacizde bulunmaya başladı. Eczane çalışanlarının polisi araması üzerine daha da sinirlenen Y. E. sözlü şiddetin ardından fiziksel şiddete başvurdu. Saldırganın eczane çalışanlarına yönelik şiddeti kameraya yansıdı. Yaşanan arbede sırasında Y. E. tarafından kolu ısırılan ve birçok yerinde ağrı hisseden eczacı Meryem Kart o korku dolu anları İHA'ya anlattı.

"Benim kolumu ısırdı, arkadaşımın yüzünü tırnaklarıyla çizdi"

Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan Meryem Kart, "Hasta birkaç saat önce aldığı ilacı iade etmek istedi. Ancak iade şartlarını yerine getirmedi. Bize kredi kartını vermek istemedi. Temassız iade işlemi yapamayacağımı belirtmeme rağmen direndi. Nakit ödeme de kabul etmedi. Bunun üzerine bize sözlü ve fiziki olarak saldırıya geçti. Pos cihazımızı aldı ve cihaza vurmaya başladı. Çalışma arkadaşımızın telefonunu gasp etti. Kaşemizi çantasına koydu. Sözlü saldırıdan sonra ben polisi aradım. Bunun üzerine sinirlenip bilgisayara vurmaya başladı. Sonrasında bana ve çalışma arkadaşlarıma fiziki saldırıya geçti ve maalesef tekmeler, yumruklar attı. Benim kolumu ısırdı, arkadaşımın yüzünü tırnaklarıyla çizdi. Bu olaylar yaşanırken sağlık hizmeti almaya çalışan bir hastamız içerideydi. 'Beni lütfen çıkartın' diyerek ağlaması beni çok üzdü. Arkadaşım saldırganı tutarken diğer arkadaşımız o hastayı dışarı çıkarttı. Bütün darp raporlarımızla beraber karakola başvurduk ve mahkeme sürecini de başlatacağız" diye konuştu.

"Eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi"

Saldırıda bulunan şahsın daha önce mahallede olay çıkarttığını belirten Meryem Kart, "Yakın birkaç kişiden duyum aldık. Maalesef birkaç kişiyi daha darp etmiş ama komşu olduğu için, tanıdık olduğu için kimse müdahale de bulunmamış ve kimse de şikayetçi olmamış. Böyle olunca saldırgan ceza almamış. Şiddetin hiçbir ayrımı yok. Sağlıkta şiddet değil bütün şiddet olaylarında insanlar ceza almadıkça güç buluyorlar. Bugün ben şikayet etmezsem bu hasta birkaç gün sonra yine böyle bir olaya karışacak ve daha büyük yaralanmalara yol açacak. Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Bu şekilde sonuçlanmadığı için de bir yandan da iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlıkta şiddetin gerçekten son bulmasını istiyoruz"

Olayın yaşanmasının ardından çevresinden çok fazla destek geldiğini belirten Kart, "Saldırgan hastanın yakınları tarafından bir geçmiş olsun dileği almadık. Bizimle görüşmek istediler ama avukatımızla görüşmelerini istedik. Birliğimiz, odalarımız, meslektaşlarımızdan ve diğer sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan çok fazla geçmiş olsun dileği aldım. Sağlıkta şiddetin gerçekten son bulmasını istiyoruz. Şiddetin bir ayrımı yok ama bizler hiçbir ayrım yapmadan sağlık hizmeti vereceğimize yemin etmiş insanlar olarak bu süreç şiddet gördüğümüz için çok çok fazla üzülüyorum. Umarım son bulur" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi
Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi
Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi
Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi
Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi

Çankaya, Ankara, Eczane, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: 'Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: "Arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle sonuçlanabilirdi" - Son Dakika
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