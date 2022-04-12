Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor

12.04.2022 10:09
Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz, evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Poyraz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz'ın eşi yanındayken üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Ergun Poyraz'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ERGUN POYRAZ'IN EŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Tanık Gökhan G. ve Ergun Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz'ın alınan beyanlarında, Ergun Poyraz'ın ikametinde otururken 0552845xxxx nolu telefonun, Ergün Poyraz'ı aradığı ve aracına çarpma bahanesi ile Ergun Poyraz'ı caddeye çağırdıkları öğrenildi.

Beyaz renkli araçla gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın Ergun Poyraz'ı darp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ergün Poyraz'ın alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi yoğun bakıma yatışının yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde kamera sistemine rastlanıldığı ifade edildi.

GSM HATTININ ZTP FİRMASINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ergun Poyraz'ı arayan GSM hattının ZTP inşaat firmasına kayıtlı GSM hattı ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

35 XX XXXX plaka sayılı aracın ZTB inşaat firmasına kayıtlı olduğu, inşaat firmasının T. B. ve Z. B. isimli kardeşlere ait olduğu ve söz konusu kişilerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

ZTB inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldıkları, bu ihalelerin usulsüz olduğu şeklinde yerel haber sitelerinde zaman zaman haberlerin yer aldığı, aynı konu ile ilgili Ergun Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne Bilgi Edinme Başvuru Formu (dilekçe) verdiği öğrenildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu düşünülüyor.

YORUMLAR
500

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
10:04 İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü! "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor"
10:02 Marketler, rakiplerini yakın takibe aldı! Hiç biri pahalı olarak anılmak istemiyor
10:01 Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı
09:52 İYİ Parti'den Mansur Yavaş ziyaretine dair açıklama geldi: Başkanın ziyareti çok önceden planlanmıştı
09:46 Bir MHP baskını iddiası daha! Osmaniyeli esnaf: İş yerimi basıp tehdit ettiler
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 10:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement