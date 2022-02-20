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Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı

20.02.2022 14:30
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de dün ofisinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana gelen olayda, internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, R.Ö. isimli şüpheli tarafından ofisinin önünde kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren Güngör Arslan için İzmit Fevziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent protokolü, basın mensupları ve çok sayıda kişi katıldı. Güngör Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Saldırı, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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