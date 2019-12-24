Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı

6 saat önce

İZMİR'de Buca ilçesindeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce saldırıya uğrayan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı, System.String[]

İZMİR'de Buca ilçesindeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce saldırıya uğrayan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Taşoku'nun, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, dün Buca ilçesindeki evinden çıktığı sırada, arabasına binerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından, silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli saldırganlar tarafından açılan ateşle yüzünden ve omuzundan yaralanan İsmail Taşoku, hemen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Taşoku'nun, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Polis ise saldırganları arıyor.


Urla, Buca, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:54 Kaynak: DHA
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