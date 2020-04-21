Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel:

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Mümtaz Şenel, "Gerek ilçem, ilim, gerekse yurt dışından bile gelen bu mesajlar beni en kısa sürede ayağa kaldıracak. Duygulanmamak, sevinmemek elde değil. Ben şimdiye kadar yaptığım şeylerin mükafatını bu şekilde almış oluyorum" dedi.



Olay, Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısın çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel sol dizinden ameliyat edildi.



"Yaptıklarımın mükafatını aldım"



Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Başkan Şenel, "Sosyal medyadan bize ulaşmaya çalışan, ulaşamayan tüm dostlara sağlık haberlerimizi iletmek istiyorum. Gerek ilçem, ilim, gerekse yurt dışından bile gelen bu mesajlar beni en kısa sürede ayağa kaldıracak. Duygulanmamak, sevinmemek elde değil. Ben şimdiye kadar yaptığım şeylerin mükafatını bu şekilde almış oluyorum. Dostlarım, öğrencilerim, arkadaşlarımın yanımda olduklarını görünce çok mutlu oldum, vekilimiz de bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Daha nice görevlerde birlikte olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.



9 kişi gözaltına alındı



Saldırıya ilişkin inceleme başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü belirtildi. - BURDUR