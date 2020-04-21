Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: "Yaptıklarımın mükafatını aldım" - Son Dakika
Son Dakika Genel Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: 'Yaptıklarımın mükafatını aldım' - Son Dakika

Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: "Yaptıklarımın mükafatını aldım"

7 saat önce

Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: "Yaptıklarımın mükafatını aldım" Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici, 9 kişi gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: "Yaptıklarımın mükafatını aldım"

BURDUR - Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici, 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Mümtaz Şenel, "Gerek ilçem, ilim, gerekse yurt dışından bile gelen bu mesajlar beni en kısa sürede ayağa kaldıracak. Duygulanmamak, sevinmemek elde değil. Ben şimdiye kadar yaptığım şeylerin mükafatını bu şekilde almış oluyorum" dedi.

Olay, Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısın çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel sol dizinden ameliyat edildi.

"Yaptıklarımın mükafatını aldım"

Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Başkan Şenel, "Sosyal medyadan bize ulaşmaya çalışan, ulaşamayan tüm dostlara sağlık haberlerimizi iletmek istiyorum. Gerek ilçem, ilim, gerekse yurt dışından bile gelen bu mesajlar beni en kısa sürede ayağa kaldıracak. Duygulanmamak, sevinmemek elde değil. Ben şimdiye kadar yaptığım şeylerin mükafatını bu şekilde almış oluyorum. Dostlarım, öğrencilerim, arkadaşlarımın yanımda olduklarını görünce çok mutlu oldum, vekilimiz de bizi yalnız bırakmadı sağolsun. Daha nice görevlerde birlikte olmak dileğiyle" ifadelerinde bulundu.

9 kişi gözaltına alındı

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel: Yaptıklarımın mükafatını aldım

Devlet Hastanesi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:54 Kaynak: İHA

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