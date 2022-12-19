Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Dudarık, daha sonra ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık'ın beyin cerrahi servisinde tedavine devam edildiğini ifade ederek, "Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi'nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile B.B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan Dudarık'a yumrukla saldırdı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GRUP ÜYESİ OLAY ANINI ANLATTI

Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin açıklamada bulundu. Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi. Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Olay anını anlatan Doğa Usta, "Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi" dedi.