Son dakika gündem: Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

03.12.2020 13:32
Son dakika gündem: Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi otelde yakalamak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi otelde yakalamak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Şahsın kaldığı otele gelen polisler, aranan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda arkadaşı ile birlikte yaralanan polis memuru Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika gündem: Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Kahramanmaraş, Polis Memuru, Saldırı, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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