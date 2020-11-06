- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek - Son Dakika

- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek

06.11.2020 10:36

- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek ABD'de bir grup Ermeni tarafından saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azeri ve Pakistan toplumunun üyeleri tarafından destek gösterisi gerçekleştirildi.

- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek

LOS ANGELES - ABD'de bir grup Ermeni tarafından saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azeri ve Pakistan toplumunun üyeleri tarafından destek gösterisi gerçekleştirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğramıştı. Ermeni bir grup tarafından gerçekleştirildiği ifade eden restoran sahibine destek geldi. Saldırı sonucu maddi zararın meydana geldiği restoranın önünde California'da yaşayan Türk, Azeri ve Pakistan asıllı toplum üyeleri, önderleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosları bir araya geldi. İHA mikrofonuna konuşan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, senelerden beri topluma hizmet veren restorana yapılan saldırıdan sonra hemen destek için geldiklerini ifade ederek California'da barışçıl şekilde yaşamını sürdüren Türk ve Azeri topluluklarının hedef gösterildiğini belirtti. "Buranın hedef alınmasının tek sebebi isminde geçen İstanbul kelimesinden ve buranın Türk işletmesi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok" diyen Oğuz Los Angeles Belediyesine seslenerek, "Gerçekten iddia ettiği gibi küresel bir lider olmak istiyorsa Türklerin, Azerilerin haklarını korumalı" dedi. Oğuz ayrıca Beverly Hills Belediyesi ve Polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu yaşananları nefret suçu kapsamında inceleyeceklerini kabul edilemeyeceğini ifade ettiler" dedi.

Oğuz'un ardından konuşan Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev "Beverly Hills'de, Los Angeles'ta, California gibi bir eyalette böyle bir nefret suçunun gerçekleşmesi hepimizi üzmelidir. Sadece Azerbaycan ve Türk toplumu üyelerini değil" dedi. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan Konsolosluğunun önünde Azerilerin de benzer bir saldırıya uğradığını hatırlatan Aghayev birçok kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. Aghayev hem Azerbaycan toplumunun hem de Konsolosluğunun Türklerin yanında olduğunu ifade ederek, Los Angeles Bölgesinde bulunan siyasi liderler ile California Valisi Gavin Newsom'ın bu zorbalıkları kınaması gerektiğini belirtti ve "Burada böyle zorbalıklara yer yok demeliler" dedi. Aghayev ayrıca her zaman Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili en ufak bir olayı şikayet için kullanılan Ermeni Amerikan Ulusal Kongresi - ANCA'yı ve diğer Ermeni topluluklarını bu onayı kınamaya çağırdı.

İHA'ya konuşan Güney California Türk Amerikan Derneği Başkanı Nilay Nylund Şenel ise uzun yıllardır bölgede yaşayan Türk toplumuna ve iş yerlerine karşı tehditlerin artarak devam ettiğini belirterek "5 yaşındaki çocukları bile tehdit ediyorlar" dedi. Los Angeles Belediye Başkanının özellikle son dönemde verdiği taraflı ve kışkırtıcı mesajların bugün yaşanan olayların sebebi olduğunu belirten Nylund "Dernek ve toplum olarak kınıyoruz. Los Angeles Belediye Başkanından bu olayı kınayan bir açıklama bekliyoruz" dedi. Son dönemde sahibi Türk olan birçok işletmeden tehdit edildiklerine dair şikayet aldıklarını belirten Nylund, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesinin sözde Ermeni Soykırımını anmak için 24 Nisan'ı tatil ettiğini ve bunun özellikle toplum içerisindeki ayrılığı arttıracak, çocukları karşı karşıya getirecek kanunsuz ve dayanaksız bir karar olduğunu söyledi.

Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için isminin açıklanmasını istemeyen F.T. ise toplumun gösterdiği tepkiye ve desteğe teşekkür ederek, polis ve kanun nezdinde gerekenlerin yapılacağını belirtti. F.T. "Burada yaşananlara çok üzülüyorum ve üzüntümü belirtiyorum" dedi.

Bölgede yaşayan Pakistanlı toplumun temsilcilerinden Adnan Kahn ise sadece Türk veya Azeri değil hiçbir toplumun diğer topluma karşı işlenecek bir nefret suçunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Türk ve Azeri toplumlarının yanında duruyoruz ve bu nefret suçlarını kınıyoruz" dedi.

Polisin çevrede geniş güvenlik aldığı toplantının sonrasında kalabalık sessizce dağıldı.

- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek
- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek
- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek
- Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Saldırıya uğrayan restoranın sahibine Türk, Azerbaycan ve Pakistanlılardan destek - Son Dakika


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