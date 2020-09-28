SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI - Son Dakika

SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, 3 gün sonra taburcu oldu.

SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI, System.String[]

İSTANBUL  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, 3 gün sonra taburcu oldu. Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları görme kaybı devam eden Babayiğit'i yalnız bırakmadı. Arkadaşları  'O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı', 'Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans', 'Artık yeter' yazılı pankartlarla sağlıkta şiddeti protesto eden sağlık çalışanları, 'Sağlıkta şiddete hayır,' dediler.

"TERS BAKIYORSUN DEDİ, GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Yaşadığı şiddet sonrası hastaneden taburcu olan Rıfat Babayiğit o anları DHA'ya anlattı. Babayiğit, "Bugün 3'üncü günüm. Hastanedeyim. Cuma günü sabah 10 gibi oldu olay. Ben rica ettim yani. Israrla maskesini takmasını söyledim. Maskemizi düzgün takalım evdekilere bir şey bulaşmasın dedim. Güvenliği çağırdık ama güvenlik gelmeden bana 2-3 kere küfretti zaten. Ben yine sesimi çıkarmadım. Dedim normal yani cahildir. Gençtir bir şey olmaz dedim. Muayenesini oldu geri geldi. Geri geldikten sonra bana ters bakıyorsun, dedi. Bakmıyordum gerçekten. Sonra gözüme yumruk attı. Yumruğu atınca gözüm patladı. Sağ olsunlar hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler. Bugün de taburcu oluyorum haftaya Cuma yine kontrole geleceğim. Bir ameliyatım daha var. Bakalım ne olacak hekim arkadaşlar nasıl uygun görürse öyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA DA YOLUMDAN ŞAŞMAYACAĞIM"Sağlığına kavuştuktan sonra maskesiz insanları uyarmaya devam edeceğinin altını çizen Babayiğit, şiddetin kendisini yıldırmayacağını söyledi. Babayiğit, "İlk güne biraz daha değil çok daha iyiyim. Şu an görme kaybım hala devam ediyor. Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim. Bu babam da olsa yine uyaracağım. Bir gözümü kaybettim, diye çekinecek değilim. Benim için insanlar önemli. 2 gözüm gitmiş önemi yok. Önemli olan bizim insanlarımız. Bizim vatandaşımız. Kimseye zarar gelmesin. Vatanımız zarar görmesin. Milletimiz zarar görmesin. Hiç korkmuyorum. Herkes birbirini uyarsın. Metrolar olsun, dışarısı olsun, yürüyenler olsun maskeleri düzgün kullanmayı söylesinler. Kimse çekinmesin" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI
SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI
SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI
SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI

Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane, Şiddet, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALDIRIYA UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI TABURCU OLDU ARKADAŞLARI: O YUMRUK HEPİMİZİN GÖZÜNE ATILDI - Son Dakika

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