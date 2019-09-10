Saldırıya uğrayan servis sürücüsü hastanelik oldu

Darp edilen sürücü Uca: "Öleceğimi düşündüm"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firma çalışanları tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Uca, "Öleceğimi düşündüm. Beni çocuklarıma bağışlayın diye söyledim" dedi.

Olay, dün öğleden sonra Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören bazı öğrencilerin velileri geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisle bu yıl yeniden anlaştı. Bunun üzerine okul idaresi tarafından servis işi için anlaşma yapılan firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı.



Darp edildi hastaneye kaldırıldı

Okulun yanında bulunan bir dükkana sığınan Faruk Uca, burada da saldırıya uğramaya devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Ben ekmeğimin peşindeyim"

Burada tedavi altına alınan servis şoförü Faruk Uca, "Bu sene okulla anlaşma sağlayamadık. Maddi olarak geçen seneye oranla çok afaki bir rakam istemişlerdi. Bu rakamları başka bir firma karşıladı. Kar amaçlarını arttırabilmek için. Okullar bu durumu ticarete çevirdiler. Alan firma benim buraya taşıma çekmeme konusunda gelip ikazda bulundular. Ben ekmeğimin peşinde olduğumu, kanunen yetkili taşımacı olduğumu, oda kayıt belgemin olduğunu gösterdim. Velilerin şahsıma olan güveni doğrultusunda işimi yapmaya devam ettiğimi söyledim. Akşamdan hazırlıklı gelerek 3-4 kişi sopalarla bana darpta bulundular. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla kaldırıldım. Yasal yoldan hakkımı arayacağım" dedi.



"Öleceğimi düşündüm"

Saldırıya uğradığı anlarda öleceğini düşündüğünü söyleyen Uca, "Çok siddetli bir şekilde saldırdılar. Sopalarla kafama, vucuduma vuruyorlardı. Hakarette bulunuyorlardı. Beni çocuklarıma bağışlayın dedim. Artık öleceğimi düşündüm. Çocuklarıma da hakarette bulundular" diyerek vücudunun birçok yerinde darp izlerinin meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan hastaneden darp raporu alan Uca'nın kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğu öğrendi.