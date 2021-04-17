Saldırıya uğrayan Ulucami'deki sembol ve işaretler - Son Dakika

Bursalı tarih öğretmeni Zafer İhtiyar, Ulucami'de haça benzetildiği için balyozlu saldırıya uğrayan pencere korkuluklarının hikayesini anlattı.

Ulucami'nin kuzey cephesinde minarenin yanında bulunan pencerenin demir korkuluklarının şekli gamalı haça benzetiliyor. Önceki gün demir parmaklıklar balyozlu saldırıya uğradı. Ulucami'deki farklı şekiller sadece demir parmaklıklarda değil caminin farklı noktalarında da bulunuyor.

Ulucami'nin demir parmaklıklarındaki şekilleri ve caminin farklı noktalarındaki şekilleri anlatan Tarih Öğretmeni Zafer İhtiyar, "Ulucami'nin demir pencereleri arasındaki demir parmaklıklardan bir tanesi diğerinden farklıdır. Batı minaresinin yanında yer alan pencerenin demir parmaklıklarına dikkat edilirse onların birer haç işaretine benzer olduğu görülmekte, tepki çeken demir parmaklık bu pencerede. Bunun hakkında kesin bir belge ve bilgi söz konusu değil. Ama halk arasında bazı söylentiler var bunlardan biri 1913 yılında Bursa'ya gezi yapan Abdülkadir isminde bir seyyahın kitabında yer alan bir rivayet var. Halk bu demir parmaklığın Davut Aleyhiselam zamanından olduğuna inanmakta hatta burada dua edildiği şeklinde bilgi bulunmakta, bunu doğruluğu kesin değil, ikinci bir rivayet ise 1855 depreminde Ulucami çok büyük bir hasar görmüş caminin 17 kubbesi çökmüş bu çok büyük bir tamirat gerektiriyordu. 1862 yıllarda yapılan tamiratta yine halk arasındaki rivayette Hristiyan ve Yahudilerden caminin tamiri konusunda para desteği alındığı bu desteğin neticesinde bir Hristiyan ustasının yapmış olduğu demir parmaklığın padişahın izniyle buraya konulduğu şeklinde bir rivayet var" dedi.

"Caminin farklı yerlerinde şekiller var"

Ulucami'deki işaretlerin sadece demir parmaklıklarda değil caminin pencereleri üzerinde de olduğunu belirten İhtiyar, "Caminin penceresinin üzerinde mührü Süleyman yıldızı, ne olduğunu bilmediğimiz bitkisel bir motif, onun yanında halkın gamalı haç olarak bildiği Nazilerin de sembol yaptığı haç figürü var. Aslında bunun sanat tarihinde adı Sivastika'dır. Bu sembol de ortak bir semboldür. Pek çok medeniyette görülen gamalı haç sembolüdür. Bu da manevi güç, egemenlik ve korunma anlamlarına gelen sembollerden biridir. Bunun Hristiyanlar ve Yahudilerle alakası yoktur" şeklinde konuştu. - BURSA