Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu - Son Dakika

Saldırıya uğrayan veteriner hekimin eşi konuştu

-Ezgi Aslantaş: "Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar"

-"Araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar"

İSTANBUL - Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın yeğeni veteriner hekim Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan veteriner hekimin eşi Ezgi Aslantaş, "Ardından küfretmeye başlıyor. Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar. Bu darp bitmiyor, yere indirip araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar" dedi.

Rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmeye giderken trafikte tartıştığı magandaların hedefi olan veteriner hekim Arda Erdabak, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Cerrahi Yoğun Bakım ünitesindeki tedavisi gören Erdabak'ın eşi Ezgi Aslantaş, eşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Yaşananları anlatan Ezgi Aslantaş, "Saat 01.00'de hasta sahibi bir yakınımızı evine bırakırken, bir transporter önce sıkıştırıyor. Ardından küfretmeye başlıyor. Arda çok yumuşak bir şekilde tepki verse de, arabadan indirip darp ediyorlar. Bu darp bitmiyor, yere indirip araçla üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Şuan beyin kanaması geçiriyor. Operasyona girdi çıktı. Hayati tehlikesi var dediler. Yoğun bakımda uyutuluyor. Göğsünde darbeler var. Burnu kırık, elmacık kemiğinde bir problem var. Şuan durumu kritik, bekliyoruz. Yakalanmışlar" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Erdabak'ın teyzesi Fatma Budak, "Dün akşam eşi geç vakitte bize telefon açtı, Arda'yı hastaneye kaldırıyoruz, saldırıya uğradı diye. Koşa koşa geldik buraya. Ameliyata almışlar. Beyin travması var. Şuan durumu da kritik. Burnu kırık elmacık kemiğinde kırık var. Ciğerlerinde hasar var. Bir trafik magandasının hayatında hiç görmediği bir şiddetten bahsediyoruz" dedi.