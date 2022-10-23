Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

23.10.2022 19:42
Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

ABD'nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı.

ABD'nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı.

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir konferansta sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında menajeri Andrew Wylie açıklama yaptı. Wylie İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rüşdi'nin bir gözünde görme yetisini kaybettiğini belirterek, bir elini ise kullanamadığını aktardı. Wylie, "Boynunda üç ciddi yarası vardı. Kolundaki sinirler kesildiği için bir eli hareketsiz. Göğüs ve gövdesinde 15 kadar yarası daha var" ifadelerini kullanarak, Rüşdi'nin hastanede mi yoksa başka bir yerde mi sorusuna ise yanıt vermedi.

Rüşdi saldırısı

New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'ndeki konferans sırasında 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan Rüşdi'yi sahnedeyken bıçaklamıştı. New York'taki Chautauqua County'de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddeden Matar, kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanıyor.

Matar'ın Rüşdi'ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Salman Rüşdi, New York, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti - Son Dakika
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