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Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu - Son Dakika

Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu

15.09.2021 12:29
Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir seyahat acentesine ait yolcu otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında çıkan tartışmada otobüs şoförünün saldırmaya çalışması ve tehdit etmesi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir seyahat acentesine ait yolcu otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında çıkan tartışmada otobüs şoförünün saldırmaya çalışması ve tehdit etmesi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyahat acentesine ait yolcu otobüsü şoförü ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Kendine hakim olamayan otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne saldırarak tehditler savururken kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Meydana gelen olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; otobüs şoförünün, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye ve saldırmaya çalışması ile tehditler savurması yer alıyor. - SAKARYA

Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu
Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu
Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu

Orhangazi, Otomobil, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırmaya çalıştığı yetmedi tehditler savurdu - Son Dakika
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