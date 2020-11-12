Salep artık Ünye'de de üretilecek - Son Dakika

Salep artık Ünye'de de üretilecek

12.11.2020 16:04
Salep artık Ünye'de de üretilecek, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği ile Ünye Ziraat Odası Başkanlığı'nca ortaklaşa yürütülen salep yetiştiriciliği için ilk dikimler yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği ile Ünye Ziraat Odası Başkanlığı'nca ortaklaşa yürütülen salep yetiştiriciliği için ilk dikimler yapıldı.

Ünye'de salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje başlatılırken ilk olarak Ünyeli Çiftçi Ali Yücel Alan'a ait bahçede uygulama gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORTAR A.Ş. ile Ünye Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğinde başlatılan proje kapsamında Ünye'de salep yetiştiriciliğine başlanıldı. Ünyeli Çiftçi Ali Yücel Alan'a ait bahçede hazırlanan alana salep dikildi. Düzenlenen programda salebin faydaları ve yetiştiriciliği anlatılarak bilgilendirme yapıldı.

"Salep yetiştirmek emek istiyor"

Ordu'da ziraat odalarıyla birlikte tarımsal etkinlikleri geliştirmek istediklerini belirten ORTAR A.Ş Genel Müdürü Sercan Eser, "Ünye'de Ünye Ziraat Odamızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ordu'da 300 bin fidenin toprakla buluşması için dağıtımını yaptık. Salep çok emek istiyor. Salep bitkisini sürdürebilir şekilde bakım istiyor. Tıbbi aromatik bitkilerde bakım faaliyeti ve satış faaliyeti çok daha fazla emek istiyor" dedi.

Salep, fındıktan sonra ekonomiye ek gelir

Fındığın bölge için olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Dünyanın bana göre cennetinde yaşıyoruz. Ama o kadar zor bir insan topluluğu içerisinde çalışıyoruz ki ben bizzat görüyorum. Gelenek ve göreneklerimizden, uygulama biçiminden hiçbir zaman vazgeçemiyoruz. Oda olarak Son 7-8 yılda 15'in üzerinde proje yaptık. İşin başında anlatmakta çok zorluk çektik. Ama bugün bu güzel etkinlikleri görünce bir şeyler yaptığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Salep yetiştiriciliği konusunda ise fındık bizim olmazsa olmazımızdır. Siz ne kadar salep yaparsanız yapın, elma-armut yaparsanız yapın, sebzenin en kralını da yapsanız bizim ana geçim kaynağımız fındıktır. Fındık olmazsa olmaz. Ama yılda bir defa ürün alıyorsunuz. Maksimum 2 aylık bakım isteyen ürün. Diğer 10 ay ise ekonomiye ek gelir sağlayacak sera, salep, meyve üretimi yapılmalıdır. İşte ORTAR A.Ş. bunun önünü açıyor" şeklinde konuştu.

"Salep eskiden eczanelerde satılıyordu"

Programda salep hakkında bilgi veren Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Çalışkan, "Gıda katkı maddelerinin zararları insan bünyesinde ortaya çıkmaya başladı. Tıbbi aromatik ürünler de gündeme gelmeye başladı. Salep, Anadolu topraklarında çok önemli yere sahip. Ülkemizde bulunduğu konum itibariyle çok zengin bir salep çeşitliliği var. Tabii, çeşitliliğe bağlı olarak da yıllar boyu biz salebi kullanmışız. İbni Sina'ya kadar bunu görebiliyoruz. Hatta 1963 yılına kadar eczanelerde kuvvet verici olarak satılmaktaymış. 1999'dan sonra toplanması yasak olduğu için önemini yitirmiş olsa da yapılan çalışmalar sonucu yeniden üretime kazandırmaya çalıştık" diyerek salebin önemine dikkat çekti.

Samsunlu salep yetiştiricisi Hakkı Karaman ise programda salep yetiştiriciliği ve satışı ile ilgili mevzuatları ve çalışmaları anlattı. Programda ayrıca salep ikramında da bulunuldu. Çiftçi Ali Yücel Alan tarafından hazırlanan alanda salep fidelerinin nasıl dikileceği konusunda bilgiler verilirken dikim yapıldı. Çiftçi Alan, "Bir yıllık araştırmanın ardından salep yetiştirmeye karar verdik. Ünye Ziraat Odası ile istişareler sonucunda salep yetiştiriciliğine başladık. Bu konuda dernek kurduk. 10 bin adet fideyi kendimiz temin ettik, 12 bin 500 adet Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hibe programından aldık" bilgilerini verdi. - ORDU

Salep artık Ünye'de de üretilecek
Salep artık Ünye'de de üretilecek
Salep artık Ünye'de de üretilecek
Salep artık Ünye'de de üretilecek
Salep artık Ünye'de de üretilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salep artık Ünye'de de üretilecek - Son Dakika Ekonomi


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