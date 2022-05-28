Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde 41,5 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Ekiplerce salep soğanlarını kaçak topladığı belirlenen 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı.

Ele geçirilen soğanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü personeli tarafından yeniden dikildi.