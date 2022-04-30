Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza - Son Dakika
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Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza

30.04.2022 18:42
Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza

Elazığ'da salep soğanı toplayan 8 kişi, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından yakalanırken, şahıslara 872 bin lira da para cezası kesildi.

Elazığ'da salep soğanı toplayan 8 kişi, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından yakalanırken, şahıslara 872 bin lira da para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ'da 8 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri salep soğanı toplayan 8 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 8 kişiye ekipler tarafından 872 bin lira para cezası kesildi.

Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından el konuldu.

(Erkan Bay/İHA)

Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza
Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza
Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza
Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza
Salep soğanı toplayan 8 kişiye 872 bin lira ceza

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Milli Parklar, Para Cezası, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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