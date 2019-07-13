Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:34 Kaynak: AA
'ın İpekyolu
ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı. Erçek Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Erçek Gölü kıyısında bir kişinin kazmayla endemik bitki türü olan salep soğanı çıkardığını belirledi.
Kontrollerde 1 kilo 300 gram salep soğanı topladığı belirlenen K.R'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.
Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi