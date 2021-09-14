"Salep Üretiminde Markalaşmayı Hedefliyoruz" - Son Dakika

Yeşilyurt'un verimli topraklarını tarım yatırımlarıyla kalkındırmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşil Gıda Seracılık Alanında, hem bölge ekonomisini hareketlendirmek hem de çiftçilere destek olmak hedefiyle ürün çeşitliliğine bir yenisi daha eklendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde başlatılan 'Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi' projesi kapsamında; içecek, dondurma, pastacılık ve kimya gibi sektörlerde kullanılan ve ülke pazarında aranan özelliklerde olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek olan salep orkidesi üretimine hız verildi.

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olup, kaçak yollardan toplanmasının önüne geçmek adına devlet tarafından koruma altına alınan salep orkidesinin ekimi, hasadı ve toplanması için Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izin sonrasında Yeşil Gıda Seracılık Alanındaki 4 bin metrekare alanda salep orkidesi alanı oluşturuldu.

Salep orkidesi üretiminde markalaşmak hedefiyle bu yöndeki yatırımlara ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan protokol sonrasında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden hibe yoluyla aldığı 500 bin salep yumrularının üretimine başladı.

Kurutma, paketleme ve depolanma süreçlerinden sonra hazır hale getirilecek olan salep yumrularının tüm bu süreçleri Ziraat Mühendislerinin tarafından düzenlenecek olan uygulamalı eğitim çalışmaları ve oryantasyon programlarıyla bölge çiftçisine anlatılıp, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bu ürünle ilgili üretim alanlarının çoğalmasına destek verilecek.

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin yanı sıra ilgili kurumlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmalarla çiftçilere ek bir gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordinasyonu ve planlaması yapılan salep orkidesi üretimiyle ilgili yetiştiricilik, ürünün hasadı, depolanması ve değerlendirme biçimlerinin yanı sıra, pazarlanması konularında ilgili kurumlara sürekli bilgi akışı sağlanacak.

Salep üretiminin arttırılmasının kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, " Yeşilyurt'un tarımsal anlamdaki güçlü potansiyelini yeni ve farklı ürünlerle ayağa kaldırmak amacıyla Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda ki üretim alanlarımıza salep bitkisini de ekledik. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın girişimleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar kapsamında Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda 'Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi' projesi çerçevesinde salep üretimine hız verdik. Dar gelirli, küçük arazisi olan vatandaşlarımız için geçim kaynağı olabilecek bir bitki olan salep üretiminin tüm bölgelerimize yayarak,hem çiftçiyi kırsalda tutmayı hem de kırsal kalkınmayı arttırmayı hedefliyoruz. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden hibe yoluyla aldığımız 500 bin salep yumrularının üretimine Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda oluşturduğumuz 4 bin metrekarelik alanda başladık. Burada üretilen yumruları ilçemizin farklı yerlerinde ki çiftçilerimize dağıtımını yaparak, topraklarımızı farklı bir ürünle değerlendirmiş olacağız. Verimli topraklarımızdaki bu hareketlilik çiftçilerimize yeni gelir kapısı oluşturacağı için bölgemizin ekonomik yapısının da hareketlenmesine ciddi bir katkı daha sağlamış olacağız. Bununla birlikte salep orkidesinin ekimi, bakımı ve hasadıyla ilgili bölgemizdeki çiftçilerimize uygulamalı eğitimler verip, sertifika dağıtımı yapacağız. Çiftçilerimiz aldıkları bu sertifikalarla birlikte salep üretimi yapabilecekler. Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde üretimi yapılan salep orkidesinin gerek yetiştiriciliği gerekse de depolanma ve pazarlama gibi süreçleriyle ilgili Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halinde olup, bilgi paylaşımlarında bulunacağız. Kuru gıda tecrübesi olan çiftçilerimiz için kayısı gibi yılın her döneminde satılabilen ürünlerle, yıl boyu gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Salep üretiminde bölgede söz sahibi olmak ve bu alanda markalaşmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.