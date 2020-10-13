Salep yetiştiriciliğinde kadın işçiler istihdam edilecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera AŞ ve Ferizli Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek "Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi ve İşlenmesi" projesinin protokolü imzalandı.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu katıldı.

MARKA desteği ile hazırlanan proje kapsamında Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ekimi gerçekleştirilen salep yetiştiriciliğinde 23 kadın istihdam edilecek.

Alanın ekime hazır hale getirilmesi, ekilecek ve ekilen yerlerin bakımının gerçekleştirilmesi, ürün hasadı ve oluşturulacak salep tesisinde işlenerek satışa hazır hale getirilmesi gibi işlemler, 20-40 yaş arası sosyal yardım ile geçimini sağlayan düşük gelirli ya da geliri olmayan çiftçi kadınların emekleri ile gerçekleştirilecek.

Yüce, törende yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına projeler gerçekleştiriyoruz. Daha önce Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ekimini gerçekleştirdiğimiz salep yetiştiriciliğinde istihdam edilecek kadınlar uygulamalı olarak eğitilecek. Gerçekleştirdiğimiz proje ile kadınlarımızı çalışma hayatına yönlendirecek, sosyal ve ekonomik yönden iyileşmelerini sağlayacağız."