'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR - Son Dakika
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'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR

25.05.2022 15:13

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak üretimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen salebin hasadı başladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak üretimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen salebin hasadı başladı. Kilosu 300 TL'den alıcı bulurken, salep üreticilerinin de yüzünü güldürüyor.

Çiftçiler tarafından 5 dönüm arazi üzerinde alternatif ürün olarak üretilen salebin hasadına başlandı. Kilosu 300 TL'den alıcı bulan salep, üreticilerin yüzünü güldürürken, hasada katılan Erdemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri Birliği Başkanı Adem Arslan, "Dünyada en değerli bitkiler arasında olan salep bitkisi artık ilçemizde de yaygınlaşmaya başladı. İlçemizde bu yıl 5 dönüm alanda dikimi yapılan saleplerden 4 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl kilosu 120 TL'den satılan salebin kilosu bu yıl 300 TL'den alıcı buluyor. Pazar sorunu olmayan ve çok talep gören salep üretimini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle dondurma, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan salep, narenciyeye alternatif olarak geliri en yüksek olan bir bitki. Dikmesi ve üretimi çok kolay olması ile birlikte geliri yüksek olan salep, bu yıl üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan salep hasadının bütün üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol bereketli geçmesini dilerim? dedi.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Erdemli'de bir dönüm alanda salep üretimi yapan İlyas Kalay, "Narenciyeye alternatif ürün olarak iki yıl önce salep üretimine başladım. İlk hasadımızı yapıyoruz. Diğer ürünlere oranla ilaç ve gübre masraflarının yanı sıra işçiliği de az olan bir ürün. Saleplerimiz olgunlaştı ve hasat zamanı geldi. Saleplerimizin alıcı sıkıntısı yok, hazır. İnşallah gelecek yıllarda üretim sahasını çoğaltarak ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayacağız? diye konuştu. (DHA)

'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR
'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR

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Kaynak: DHA

Türk Lirası, Bitki, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 'BEYAZ ALTIN' SALEP HASADI BAŞLADI, KİLOSU 300 TL'DEN ALICI BULUYOR - Son Dakika
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