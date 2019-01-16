Son Dakika Haberleri: Salesforce, Clicksoftware'i $1.5 Milyara Almak İçin Görüşüyor

Salesforce, Clicksoftware'i $1.5 Milyara Almak İçin Görüşüyor

1 saat önce

ABD merkezli bulut temelli yazılım şirketi Salesforce.com Inc. İsrail merkezli yazılım şirketi ClickSoftware şirketini 1.5 milyar dolara almak için görüşmeler yürütüyor.

Salesforce, Clicksoftware'i $1.5 Milyara Almak İçin Görüşüyor, System.String[]
ABD merkezli bulut temelli yazılım şirketi Salesforce.com Inc. İsrail merkezli yazılım şirketi ClickSoftware şirketini 1.5 milyar dolara almak için görüşmeler yürütüyor.

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre, İsrailli girişimci Moshe BenBassat tarafından ABD'de 1979 yılında  kurulan ClickSoftware, 2015 yılında 438 milyon dolaraa ABD merkezli  yatırım ortaklığı şirketi Francisco Partners tarafından satın alınmıştı.

Salesforce, 2018'de İsrail merkezli yapay zeka şirketi Datorama'yı 850 milyon dolara satın almıştı.    

Salesforce'un en son açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosuna göre, şirketin  gelirleri yüzde 26 artışla 3.39 milyar dolara yükseldi. Şirket, bu dönemde 16 milyar dolarlık ciro ile, yazılık şirketleri tarihinin bu büyüklükteki ciroya en hızlı ulaşan şirketi oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı

Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:12:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salesforce, Clicksoftware'i $1.5 Milyara Almak İçin Görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]