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Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı - Son Dakika

Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı

09.08.2021 08:28
Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı, System.String[]

Adana'da bir şalgam imalathanesinin deposu çıkan yangında küle döndü.

Adana'da bir şalgam imalathanesinin deposu çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.K.'ya ait şalgam imalathanesinin ikinci katındaki deposunda yangın başladı. Yangın kısa sürede deponun her tarafını sardı. Bu durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. Ancak binayı komple saran yangını söndürmek biraz zaman aldı. Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki evlere sirayet etmeden söndürüldü. Depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar oluştu. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı
Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı
Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı
Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı - Son Dakika


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