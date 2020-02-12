'Şalgamcı Abla'nın şalgamına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şalgamcı Abla'nın şalgamına yoğun ilgi - Son Dakika

'Şalgamcı Abla'nın şalgamına yoğun ilgi

6 saat önce

ADANA'da, çocukluk yıllarından bu yana şalgam üretip, satarak geçimini sağlayan Nesrin Hitay'ın (47) ürettiği şalgam, yoğun ilgi görüyor.

'Şalgamcı Abla'nın şalgamına yoğun ilgi, System.String[]

ADANA'da, çocukluk yıllarından bu yana şalgam üretip, satarak geçimini sağlayan Nesrin Hitay'ın (47) ürettiği şalgam, yoğun ilgi görüyor. 'Şalgamcı Abla' olarak tanınan Hitay, kadının eli değen şalgamın tadının bir başka olduğunu ve Adanalıların şalgamını çok sevdiğini söyledi.

Babasının merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde 35 yıldır, şalgam üretip, satışını yapan Nesrin Hitay, işletmesinde tamamen kadın çalıştırıyor. Hitay, 'Şalgamcı Abla' olarak da tanınıyor. Kadınların aktif bir şekilde ev ekonomisine katkı sunması gerektiğini dile getiren Hitay, mütevazi bir şekilde üretim ve satış yapmaya devam ettiklerini belirtti. Şalgamın özellikle Adana için önemli bir tat olduğunu hatırlatan Hitay, "Ekip olarak 15 günde bir toplanıyoruz, hem eğlenip hem de çalışıyoruz. Havuçlarımızı temizleyip el yapımı şalgamımız için ilk adımları attıktan sonra, maya, tuz ve su ile birleştirerek katkı maddesi koymadan şalgamımızı üretiyoruz. Burada bir kadın dayanışması da var. Kadınların elinin değdiği yerde lezzet ve temizlik de olur" dedi.

Yaklaşık 7 yıldır Hitay'a yardım ettiğini söyleyen Seyhan Kurucu (32) ise şalgam üretmeyi severek yaptığını ve kadın eli değen şalgamın tadının daha güzel olduğunu belirtti.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Ürettiği şalgama talebin iyi olduğunu söyleyen Hitay, özellikle kış aylarında şalgam satışlarında artış olduğunu kaydetti. Şalgamın birçok faydası olduğunu aktaran Hitay, Adanalıların gripten korunmak için şalgam içtiğini dile getirdi. Hitay, "Adanalı beni tanıyor ve seviyor. El yapımı şalgam yaptığımı bildikleri için talepleri de yoğun oluyor. Şalgamın bardağını 1,5 TL'den satıyoruz ve Türkiye'nin her yerine de kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.

Hamile olduğunu ve sürekli şalgam aşerdiğini anlatan Şeval Bilgiç (26) ise haftada en 3 kez Hitay'ın iş yerine gelip şalgam içtiğini söyledi.

Haftada en az bir gün Hitay'ın iş yerine gelerek şalgam içtiğini söyleyen lise öğrencisi Nazife Kaplan (17) ise çok doğal bir şalgam olduğu için tercihlerinin Şalgamcı Abla olduğunu kaydetti.


Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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