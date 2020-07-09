'Salgın Afrikayı aşırı fakirliğe itebilir' - Son Dakika

Kovid-19 salgını yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir; Risk içeren raporu Afrika Kalkınma Bankası yayımladı.

Kovid-19 eki başlıklı raporda, 2020'de kıta nüfusunun 3'te 1'ini oluşturan 425 milyon kişinin günlük yaklaşık 2 dolar alım gücünün altında olacağı tahmin ediliyor. ve kovid-19 salgınının durumu daha da kötüleştireceği tahmin ediliyor.

Kıtanın, salgının yol açtığı küresel ekonomik krizden çok ciddi etkilendiği kaydedilen raporda, 2020-2021 yıllarında 28.2 ila 48,2 milyon Afrikalının aşırı fakirliğe itilebileceği aktarıldı…

Bu yıl 24.6 ila 30 milyon kişinin işini kaybedeceği bildirilen rapora göre, bundan 200 milyonluk nüfusuyla en fazla Nijerya etkilenecek. Uluslararası Para Fonu, Haziran ayında yaptığı tahminde, Sahra altı Afrika ülkelerinin ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 3.2 küçüleceğini, insanların gelir seviyesinin 2010 seviyelerine gerileyeceğini duyurmuştu.

Okyanusla kıtasal bölgesinden sonra kovid-19'dan en az etkilenen kıta olan Afrika'da şu ana kadar 511 binden fazla vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle en az 12 bin kişi de hayatını kaybetti.

(İHA)