Salgın Antalya'daki yerleşik yabancı sayısını artırdı - Son Dakika

Güneşi, sahilleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla 12 ay boyunca turist ağırlayan Antalya, Kovid-19 sürecinde de kente yerleşmek isteyen yabancıların gözdesi oldu.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, 90'dan fazla ülkeden gelenlerin ikinci adresi haline geldi. Gerek tatil, gerek iş, gerekse okul için geldiği Antalya'dan ayrılamayanlar, düzenli hayata geçmeyi tercih ediyor. Küresel salgında kente yerleşen yabancıların sayısı daha da arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de Antalya'nın nüfusu 2 milyon 619 bin 832 olarak kayıtlara geçti.

2020'de 94 bin 294 yabancının yaşadığı kentte, geçen yıl bu rakam yüzde 45,2 artarak 136 bin 946'ya ulaştı. Rusya'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Kazakistan'a, Hollanda'dan Afganistan'a, Endonezya'dan ABD'ye, Japonya'dan Malezya'ya farklı ülkelerden insanların yaşadığı kentte, yabancı nüfus giderek artıyor. Yabancı nüfusun 55 bin 726'sını erkekler oluşturuyor.

Ruslar ilk sırada

Kentteki yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında ise Rusya geliyor. Tatil için Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih eden Ruslar, yerleşmek için de rotalarını kente çeviriyor.

Antalya'yı ikinci evleri gibi gören 29 bin 691 Rus, hayatını burada sürdürüyor. Rusları ise 18 bin 214 kişi ile Kazakistan takip ediyor. 11 bin 620 nüfusla İran üçüncü, 11 bin 328 kişiyle Almanlar dördüncü ve 9 bin 331 kişiyle de Kırgızlar beşinci sırada yer alıyor.

Yabancı nüfusun büyük bir bölümü ise Alanya'da yaşıyor. Alanya'nın nüfusunun neredeyse yüzde 10'un yerleşik yabancılar oluşturuyor. Alanya'yı ise Muratpaşa ile Konyaaltı ilçeleri takip ediyor.

Yabancılara gayrimenkul satışlarına göre de Antalya, İstanbul'dan sonra en fazla ikinci kent konumunda bulunuyor.

"Salgın Antalya'yı daha cazip hale getirdi"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, 16 yıl önce eşinden dolayı Türkiye'ye geldiğini ve yaşamak için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Rusların Antalya'yı iklimi, denizi, doğası bakımından çok sevdiğini dile getiren Balcı, "Salgın döneminde Antalya, Ruslar için daha cazip hale geldi. Hava, deniz sıcak, her mevsim ev dışına çıkabiliyoruz. Ayrıca taze meyve ve sebzelere ulaşım daha kolay." dedi.

Kendilerini Antalya'da yabancı gibi hissetmediklerini belirten Balcı, Türklerle çok iyi anlaştıklarını kaydetti. Ayrıca Antalya'da çok fazla Ukraynalı, Kazak bulunduğu aktaran Balcı, "Eski Sovyetler Birliği'nde yaşıyor gibiyiz. Çok fazla Rusça konuşan var. Dünyada siyasette problemler var ama burada yok. Ruslar, Ukraynalılar, Kazaklar arasında herhangi bir kavga yok, rahat bir şekilde yaşıyoruz." diye konuştu.