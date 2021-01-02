Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi - Son Dakika

Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi

02.01.2021 10:52
Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi, System.String[]

Büyük çoğunluğu salgın ile geçen 2020'de aileler ve çocuklar için evler adeta güvenli birer sığınak haline geldi.

Büyük çoğunluğu salgın ile geçen 2020'de aileler ve çocuklar için evler adeta güvenli birer sığınak haline geldi. Uzaktan eğitim sistemiyle birlikte konutlar iyiden iyiye hayat ve çalışma alanlarına dönüştürüldü.

Uzmanlar, hayat tarzı ve alışkanlıklardaki değişimin çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdiğine işaret ediyor. Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, değişimin 2021 yılında da artarak etkisini göstermeye devam edeceğini vurguladı. Yeni yıl trendlerinde çocuk odalarının sadece uyku ve depolama alanı olmaktan tamamen çıkacağına işaret eden Pervin Katana, "Çocukların yaş grubuna göre oyun alanı, etkinlik alanı ve çalışma alanı olarak tasarlanacak. Mobilyalarda görsellik önemini yitirecek ve işlevsellik ön plana çıkacak. Daha çok görsellik ön planda tutularak annenin zevkine göre tercih edilen mobilyaların yerine, sağlık, kalite ve güvenlik çok daha ön planda olacak. Evlerde daha çok yaşamaya alıştığımız için çocukların ihtiyacına göre değiştirilebilen, onlarla birlikte büyüyen, daha çok saklama alanına sahip, uzun vadede kullanılabilecek konforlu mobilyalar tercih edilecek" diye konuştu.

2021 bebek ve çocuk odası trendleri hakkında açıklamalarda bulunan Pervin Katana, bebek odalarında alışılagelmiş komple beyaz rengin cazibesini yitireceğini belirterek şu cümleleri kurdu;

"Mobilyalarda ve dekorasyonda açık ve pastel tonlar kullanılacak. Odalar daha huzurlu ve sıcak olacak. Bunun yanında objelerde, tek duvarda ve aksesuarlarda canlı renkler kullanılarak odanın havası değiştirilebilecek. Ailelerin bilinç düzeyi arttıkça çocuklar birey olarak görülmektedir. Onlar için evlerde yaşam alanları tasarlamanın gelişimleri üzerindeki etkisinin farkına varılmaktadır. Çocukların hayal güçleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak onların rahatlıkla kullanabileceği mobilyalar tercih edilmektedir. Kendine ait yaşam alanında kendisi için hazırlanmış mobilyaları rahatlıkla yardım almadan kullanabilen çocukların çok daha özgüvenli olacağı şüphesizdir."

Çocuk odalarının ailelerin birlikte vakit geçirebileceği alanlara dönüşmesinden dolayı odaya ölçülerin uygun olması durumunda annelerin rahat edebileceği koltuklar yerleştirilebileceğini kaydeden Katana, dekorasyon ve işlevsel olarak kullanılabilecek masalar, sandalyeler, kitaplıklar, duvar dekorları, oyun evleri ile çocuk odalarının çok daha eğlenceli hale geleceğini aktardı.

Katana, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Özellikle iki kardeşin bir arada yaşadığı odalarda hayal gücü ön planda tutularak hazırlanacak merdivenli, kaydıraklı özel tasarım ranzalar ile çocuklar odalarında vakit geçirmekten keyif alacak, kardeş olmanın tadına varacaktır. Çocuklar için hazırlanan standart mobilyalar yanında çocukları daha özel hissettirecek, onlara özel detaylarla hazırlanacak özel tasarım mobilyalar ile çocuklar hem odalarında vakit geçirmekten keyif almanın yanında kendini çok değerli ve özel hissedecektir. Bizler de 2021 yılında da biraz hayal, biraz tasarım ve bir oda dolusu mutluluk diyerek çocuklarımız için özel yaşam alanları hazırlamaya devam ediyor olacağız." - BURSA

Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi

Yeni Yıl, oyunlar, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi - Son Dakika Ekonomi


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