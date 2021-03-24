Salgın döneminde "evde ağrı kontrolü" mümkün - Son Dakika

Salgın döneminde "evde ağrı kontrolü" mümkün

24.03.2021 10:13
Salgın döneminde

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu, "Pandemi döneminde hastaneye başvurmak yerine ağrı kontrolünü evde tens cihazları ile sağlamak mümkün ancak bilinçsiz bir şekilde bu cihazların kullanımı yarardan çok zarar getirebilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu, "Pandemi döneminde hastaneye başvurmak yerine ağrı kontrolünü evde tens cihazları ile sağlamak mümkün ancak bilinçsiz bir şekilde bu cihazların kullanımı yarardan çok zarar getirebilir. Doktora danışmadan bu cihazları kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Tolu, salgın döneminde hastaneye gitmeden evde yapılan yanlış fizik tedavi uygulamaları hakkında uyarıda bulundu.

Bazı hastaların evde yapılacak fizik tedaviye uygun olmadığını belirten Tolu, ağrıyı azaltan tens uygulamalarına dikkati çekti. Düşük voltajlı elektrik akımıyla ağrıyı tedavi eden tens cihazlarının doğru kullanımına değinen Tolu, şunları kaydetti:

"Boynun ön bölümüne, göz üzerine, göğüs kafesi ve kalbin yakınına, variköz damarlar ile açık yara üzerine elektrot uygulaması kesinlikle yapılmamalı. Ayrıca hamileler, kalp pili ya da beyin pili olan hastalar ile epilepsi ve kalpte ritim problemi olan hastaların da tens cihazını kullanması sakıncalı. Nadiren de olsa elektrotların uygulandığı bölgede gelişebilecek alerjik deri reaksiyonlarına karşı da dikkatli olunmalı. Tens uygulamasına rağmen ağrınızın şiddeti artıyorsa ve başa çıkamıyorsanız hekiminizi mutlaka bilgilendirmelisiniz."

"Bilinçsiz uygulama fayda değil zarar getirir"

Fizik tedavi hekimine danışmadan tens cihazının kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Tolu şöyle devam etti:

"Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), ağrıyı tedavi etmek için düşük voltajlı elektrik akımlarının kullanılmasını içeren bir fizik tedavi uygulamasıdır. Elektriksel uyarılar, omuriliğe ve beyine giden ağrı sinyallerini azaltır. Hatta stimülasyon sırasında, vücudun doğal ağrı kesicileri olan vücut kimyasalları endorfin de üretilir. Bu üretilen endorfin, ağrıyı hafifletmeye ve kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur, böylece kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Tens uygulaması genellikle kolay uygulanabilir ve çok güvenlidir. Ancak güvenilir olmasına karşı fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminize danışmadan asla uygulamayın."

Tolu, tens uygulamasında izlenilecek adımlara ilişkin, "Uygulama genellikle ağrılı bölgenin tam üzerine ya da yakın bölgelere yapıştırılan elektrotlar ile günde 2-3 defa 20-30 dakikalık seanslar halinde yapılır. Uygulama öncesi cildin temiz ve kuru olması sağlanmalı ve cihaz kapalı iken hekiminizin size önerdiği program (tedavi modu, parametreleri ve süresi) dahilinde elektrotları cildinize yapıştırmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tens cihazlarının hekimin gerekli görmesi durumunda kullanılmasının uygun olduğunu aktaran Tolu, "Pandemi nedeniyle kas ve iskelet sistemi ağrıları olan, Kovid-19 enfeksiyonunun ağır seyretme riski yüksek olduğu ileri yaş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında aksamalar meydana geliyor. Fakat bilinçsiz yapılacak her uygulama yarardan çok zarar getiriyor. Kronik ağrı (bel, boyun ağrısı vb.), kas spazmları, romatizmal ağrı, ameliyat sonrası ağrı ya da migren gibi şikayetleriniz varsa pandemi döneminde, evde veya iş yerinizde bir tens cihazı kullanmayı hekiminiz gerekli gördüğü takdirde tercih etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon, Üniversite, Doktora, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgın döneminde 'evde ağrı kontrolü' mümkün - Son Dakika Ekonomi


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