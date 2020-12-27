Salgın döneminde evde kalan tüketici "cin mısırı patlattı" - Son Dakika

Salgın döneminde evde kalan tüketici "cin mısırı patlattı"

27.12.2020 11:54

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde evde kalan vatandaşların cin mısırına talebi yükseldi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde evde kalan vatandaşların cin mısırına talebi yükseldi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vatandaşlar evlerinde kaldı.

Restoranların da paket servisine dönmesiyle dışarıda duran hayat evlerde hareketlendi. Bu süreçte tüketiciler "atıştırmalık" diye tabir edilen ürünlere yöneldi. Özellikle çerez satışlarının yükseldiği kısıtlama döneminde, patlatılmak üzere alınan cin mısırı, ürünler arasında ilk sırada yer aldı.

Her bütçeye hitap eden mısır satışları yılbaşı öncesi adeta katlandı. Ege Perakendeciler Derneği verilerine göre, bu ayki cin mısırı satışı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 300 artış gösterdi.

Ege Perakendeciler Derneği Başkanı Feyzi Başdaş, AA muhabirine, salgın döneminde market alışverişlerinin arttığını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla "abur-cubur" diye tabir edilen ürünlere talebin arttığına işaret eden Başdaş, bu dönemde içecek çeşitlerinin de talep gördüğünü dile getirdi.

Satışı en fazla artan ürünlerin başında cin mısırının geldiğini belirten Başdaş, şöyle konuştu:

"Biz darı diyoruz, İstanbul mısır diyor. Yılbaşı öncesi cin mısırı ilgi görürdü ama bu yaklaşık yüzde 30 civarında olurdu. Şimdi ise inanılmaz bir satış gözlüyoruz. Salgın döneminde halkın tüketici alışkanlarının tespiti amacıyla istatistiki çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Derneğimize üye firmalardan aldığımız bilgilere göre son dönemde yüzdelik olarak en fazla artış cin mısırında oldu. Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 300 artış var. Fiyatlarda ise bir değişiklik yok. Talep gördüğü için fiyatında bir değişiklik olmadı."

Başdaş, cin mısırı satışındaki artışın sadece Ege Bölgesi'nde değil, tüm Türkiye'de olduğuna değindi.

"Şu an rafa ne kadar cin mısırı koyarsak hemen satıyoruz." diyen Başdaş, "Dün bir mağazamızda 2 saat içinde 50 paket satış yaptık. Çerezlerin yanında pandemi sürecinde meyve satışları da arttı. Özellikle C vitamini yönünden zengin narenciye ürünleri raflarda hızlı tüketiliyor." şeklinde konuştu.

Salgın döneminde evde kalan tüketici cin mısırı patlattı
Salgın döneminde evde kalan tüketici cin mısırı patlattı
Salgın döneminde evde kalan tüketici cin mısırı patlattı
Salgın döneminde evde kalan tüketici cin mısırı patlattı

Yılbaşı, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgın döneminde evde kalan tüketici 'cin mısırı patlattı' - Son Dakika Ekonomi


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