Salgın döneminde "geç yatıp geç kalkıyoruz" - Son Dakika

Salgın döneminde "geç yatıp geç kalkıyoruz"

10.01.2021 11:51
Salgın döneminde

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların uyku düzeninde değişiklikler meydana geldiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların uyku düzeninde değişiklikler meydana geldiğini bildirdi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, salgın döneminde evden çalışma ve online eğitim uygulamalarının arttığını ifade etti.

Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu, kaliteli uykunun bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantısı bulunduğunu dile getirdi.

Salgın döneminde evde geçirilen zamanın arttığını vurgulayan Öztürk, uyku düzenin ileriye kaydığına dikkat çekti.

Uykunun ileriye doğru kaydığını ve geç yatıp geç kalkma şeklinin görülmeye başlandığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde uyku evresi biraz ileri doğru kaydı, geç yatma ve geç kalkma şeklinde. Ancak süre olarak da uzamış. Olağan uyku süremize göre en az yarım saat, 1 saat fazladan uyur hale gelmişiz. Bu durum, o gecenin uykusunun kalitesini artırmış, ihtiyaç duyduğumuz biyolojik uykuyu daha iyi alabilmemize imkan sağlamış ve gündüz performansına iyi yönde yansımış görünüyor."

Trakya Üniversitesi, Levent Öztürk, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın döneminde 'geç yatıp geç kalkıyoruz' - Son Dakika


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