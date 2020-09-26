'Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin' - Son Dakika

'Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, korona virüs salgını nedeniyle grip ve zatürre aşısının öneminin bu sene daha da arttığını söyledi.

'Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin', System.String[]

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, korona virüs salgını nedeniyle grip ve zatürre aşısının öneminin bu sene daha da arttığını söyledi.

İnfluenza virüsünden kaynaklanan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan gribin çoğu kişide basit seyretse de kimi zaman ölümcül sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Özkan Akyol, bir virüs hastalığı olması nedeniyle hastalıkta antibiyotiklerin tedavide etkisiz olduğunu söyledi. Zatürrenin ise akciğer dokusunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik eden başka bir hastalığı olmayan hastalarda, günlük yaşamı sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan kişilerde daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Grip ve zatürre aşısını her sene risk grubunda olan kişilere öneriyoruz, ancak korona virüs salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı" dedi.

SALGININ BAŞLAMA ZAMANI HER YIL DEĞİŞİYOR

Gribin salgın yapan bir virüs olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Salgının başlama zamanı ve süresi hemen her yıl değişmekle beraber ülkemizde grip genellikle aralık-ocak aylarında görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının içeriği her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ile bir önceki gribin özelliklerine göre hazırlanır ve genellikle ekim-kasım aylarında yapılır. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 aydır" diye konuştu.

GRİP AŞISINI HERKES YAPTIRABİLİR

Grip aşısını herkesin yaptırabileceğini belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, bazı risk gruplarındaki kişiler için ise mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayarak şu bilgileri aktardı: "65 yaş ve üzeri kişiler, sağlık çalışanları, kronik akciğer hastalığı (bronşektazi, KOAH, astım, geçirilmiş tüberküloz vs.), kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlar yaptırmalıdır. Hasta kişide ateş veya üşüme-titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı, kırgınlık, halsizlik, bulantı, ishal gibi şikayetler olabilir" ifadelerini kullandı.

ZATÜRREYE EN SIK NEDEN OLAN BAKTERİ PNÖMOKOK

S onbaharda en çok karşılaşılan hastalıklardan bir diğerinin ise zatürre olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özkan Akyol, şu açıklamalarda bulundu:

"Zatürre aşısı, zatürreye en sık neden olan 'pnömokok' adı verilen bakteriye karşı geliştirilen aşıdır. Zatürrede akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvıyla dolduğundan akciğerlerin görevi olan oksijen alışveriş işlevi bozulur ve bu nedenle kanda oksijen düzeyi azalır. İltihaplanmaya virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar neden olur. 65 yaşından büyük kişilerde, şeker hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalığı ya da böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde tercih edilebilir."

(İHA)

'Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin'

Liv Hospital, Samsun, Kalp, Grip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Salgın döneminde grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin' - Son Dakika

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