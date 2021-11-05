Salgın döneminde hayalleri süsleyen "mavi tur"lara ilgi arttı - Son Dakika

Mavi ile yeşilin, sonbahar renkleriyle bütünleştiği büyüklü küçüklü koylara sahip Antalya'da, "mavi yolculuğa" ilgi gösteriliyor.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı, Alanya, Manavgat, Kemer, Kumluca ve Kaş limanlarından sabah saatlerinde çıkan tekneler, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistleri Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı teknelere ateş ölçümü yapılarak alınan misafirler, Sazak, Ceneviz, Kral Koyu, Faselis ve Korsan koyları, Kekova Batık Kent, Suluada ve Sıçan Adası başta olmak üzere koy, ada ve mağaraları görme imkanı buluyor.

Her koyda ya da mağarada mola verilerek, ziyaretçilere farklı bölgelerde yüzme imkanı sağlanıyor. Bazı deniz tutkunları da dalış yapıyor.

Tura katılanlar parasalingle uçarak ve jet-ski yaparak adrenalin dolu dakikalar da yaşıyor.

Tatilciler, tekneyle ulaşımın olduğu bazı bölgelerde antik kentleri, doğa harikası plajları görme fırsatı yakalıyor. Müzik eşliğinde eğlenen misafirlere, teknelerde balık, tavuk, kırmızı et başta olmak üzere çeşitli yemekler, çay, kahve ve meyve ikramları yapılıyor.

"İnanılmaz bir talep vardı"

Kumluca içesindeki Adrasan Plajı'ndan farklı koylara tekne turu düzenleyen kaptan Erhan Atıcı, AA muhabirine, 13 yıldır teknelerle denize açıldığını söyledi.

Turlara yoğun ilgi olduğunu anlatan Atıcı, "Adalara, koylara inanılmaz bir talep vardı. Sanırım sosyal medyadan görüyorlar, akın akın geliyorlar. Salgın sürecinden sonra, özellikle aşılamadan sonra bu yıl turlara ilgi daha da arttı. Her ülkeden misafirimiz oluyor. Yerli turistlerin de ilgisi yoğun." diye konuştu.

Tatilcilerden Yasemin Üstün de ilk kez Suluada'yı görme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini kaydetti.

Beyaz kumsallarla kaplı turkuaz renkli suda yüzmenin güzel olduğunu vurgulayan Üstün, "Adeta büyülendim. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim." dedi.