Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu - Son Dakika
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Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu

08.10.2022 11:00
Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu

Samsun' da Melahat Türkkan'ın, Kovid-19 salgını döneminde işinden ayrılınca evinde hobi olarak başladığı su kabağı süsleme işi zamanla mesleği haline geldi.

Samsun' da Melahat Türkkan'ın, Kovid-19 salgını döneminde işinden ayrılınca evinde hobi olarak başladığı su kabağı süsleme işi zamanla mesleği haline geldi.

İlkadım ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Türkkan, uzun yıllar dekoratif eşyalar satılan bir mağazada yönetici olarak çalıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında işinden ayrılan Türkkan, evinde hobi olarak önce ahşap boyama, ardından su kabağından dekoratif eşyalar yapmaya başladı.

Yaptığı süs eşyalarını internet aracılığıyla satan Türkkan, satışlarının artması üzerine işini atölyeye taşıdı. Türkkan, atölyesinde isteyen kadınlara da ücretsiz kurs ve satış konusunda destek veriyor.

Melahat Türkkan, AA muhabirine, salgın dönemindeki tam kapanma sürecinde evde sıkılınca hobi amaçlı ahşap boyamaya başladığını söyledi.

Görsel yeteneği güçlü olduğu için başarı sağladığını ve bunları internet ortamında sattığını belirten Türkkan, "Ardından arkadaşım aracılığıyla su kabağıyla tanıştım. Su kabağı zaten geçmişten günümüze kadar ev eşyası ve birçok şeyde kullanıldığı için bana cazip geldi. Bunun yetiştirildiği yeri ve geçtiği evreleri araştırdım." dedi.

Su kabağından aydınlatma, dekoratif eşya gibi ürünler yapıldığına işaret eden Türkkan, "Bunda kişisel eşya üzerinden de çalışmalar yaptım. Meslek gruplarına yönelik, konsept oluşturarak çalışmaya başladım. Daha sonra ev yetersiz olduğu için atölyeyi kurdum." ifadesini kullandı.

Atölyesinde kadınlara yönelik her türlü desteği verdiğini vurgulayan Türkkan, "Boyama yapmak isteyen kadınlarımız atölyemizi kullanabiliyor. Gerekirse ben de destek veriyorum ya da yapmış olanlar gelip burada satabiliyor. Çünkü ev hanımlarının ulaşabileceği kitle çok az. Herkes faydalansın diye atölyeyi bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Türkkan, su kabağını süs eşyasına dönüştürmenin tüm aşamalarıyla birkaç gün aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Su kabağı sabır gerektiren bir iş. Çünkü dış kısmını zımparalayıp temizliyorsunuz, iç kısmını aletlerle temizliyorsunuz. Çok temiz iş çıkartmanız lazım. Şu an hem dekoratif hem de aydınlatma olarak çok talep görüyor. Geçmişten de bu zamana kadar kullanılmış ama şimdi evrilmiş, daha fazla dekoratif hale gelmiş. Adana'ya Mersin'e, Karadeniz, İç Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Meslek haline getirdiğim bu işimi seviyorum. İşimi geliştirerek bu alanda kendi markamı oluşturmak istiyorum."

Türkkan'ın atölyesinde ücretsiz su kabağı süsleme eğitimi alan Duygu Yer ise çocuklarının evlenmesinin ardından evde yalnız kaldığını anlatarak, "Evde sıkıldığım zamanlar Melahat Hanım'ın yanına geliyorum. Özellikle su kabağından yapılan süs eşyaları çok ilgimi çekiyor, ben de öğrenmek istiyorum. Öğrenmek için ara ara buraya geliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu - Son Dakika
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