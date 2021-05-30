Salgın döneminde ilgi artınca sanayideki firmalar karavan üretimine yöneldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalıktan uzaklaşmak, doğada vakit geçirmek isteyenlerin talebi dolayısıyla karavan üretimine yönelen Trabzon'daki çeşitli firmalar son bir yılda 80'e yakın karavan imal etti.

Ortahisar ilçesindeki Büyük Sanayi Sitesi'nde otomobil bakım ve servis, mobilya, elektrik tesisatı ve araç aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren 10'a yakın firma hem karavana talebin artması hem de Kovid-19 sürecinde işlerinin azalması nedeniyle bu sektöre yöneldi.

Salgın dolayısıyla doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği karavanın üretimine başlayan firmalar, panelvan tarzı araçların içerisinde günlük ihtiyaçların karşılanabileceği bölümler oluşturuyor.

Marka ve modeli belirlenen araçları müşterileri adına satın alıp istenilen teknolojiyle donatan ustalar, aynı zamanda müşterilerin gönderdiği araçları da belirlenen kriterlere uygun olarak dizayn ederek son bir yılda 80'e yakın karavan hazırladı.

"Araca ve donanımına bağlı olarak fiyat değişiyor"

Kentte karavan imalatı yapan firma sahibi İsmail Aydın, AA muhabirine, salgın sürecinde insanların karavana ilgisinin arttığını ve Trabzon'daki bazı firmaların da bu talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Aydın, Trabzon'un bu konuda yetkin ustalara sahip olduğunu, mobilya, tesisat, izolasyon ve enerji konularında hiç zorluk yaşamadıklarını kaydetti.

Hazırladıkları karavanları bir ayda müşteriye teslim ettiklerini anlatan Aydın, "Karavanla ilk kez tanışan insanlar, içinde her şey olsun istiyor ama karavan sadeliktir. Az eşya, az teferruat rahatlıktır." dedi.

Aydın, bu detayların fiyatı etkilediğini dile getirerek, "Fiyatlar 130 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Araca ve donanımına bağlı olarak fiyat değişiyor. Trabzon'un yanı sıra şehir dışından da talep geliyor. Yaptığımız işleri görenler müracaat ediyor." diye konuştu.

İnsanların salgın sürecinde doğada olmak, mesafeyi koruyarak tatil yapmak istediklerini aktaran Aydın, "Bazı arkadaşlarımız evini kapatıp karavanda yaşıyorlar. Belki bir yıldır karavanda yaşayanlar var." ifadesini kullandı.

"Sabit kalmıyor, ülkeyi tanıyor, güzellikleri görüyor"

Aydın, Karadeniz Bölgesi'nde karavan turizmi için güzel bir potansiyel bulunduğuna dikkati çekerek, bölgede artık karavanla gezen turistleri çokça gördüklerini belirtti.

Karavanın, Trabzon'un turizmine katkı sunduğunu dile getiren Aydın, "İnsanlar her şey dahil otellere gittiğinde bir haftalık tatil için 5-6 bin lira, belki daha fazla ücret ödüyor. Karavanda ise yakıtını koyuyor, günlük temel ihtiyaçlarını karşılıyor ve aynı paraya belki bir ay tatil yapmış oluyor. Ayrıca sabit kalmıyor, geziyor, ülkeyi tanıyor, güzellikleri görüyor. Karavanla seyahat özel bir kültür, daha ekonomik."dedi.