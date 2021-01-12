Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı - Son Dakika

Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı

12.01.2021 14:25
Salgın döneminde

Medicana Çamlıca Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Kübra Bozkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle değişen yaşam koşullarının ve iş hayatı rutinlerindeki değişimlerin uyku düzeninde olumsuz etkiler meydana getirdiğini belirterek, güçlü bir bağışıklık ve vücut sağlığı için kaliteli uykudan ödün...

Medicana Çamlıca Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Kübra Bozkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle değişen yaşam koşullarının ve iş hayatı rutinlerindeki değişimlerin uyku düzeninde olumsuz etkiler meydana getirdiğini belirterek, güçlü bir bağışıklık ve vücut sağlığı için kaliteli uykudan ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti.???????

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, uykusuzluğa neden olan problemleri sıralayarak, kaliteli uyku için önerilerini paylaştı.

İnsanların kısıtlamalar nedeniyle evlerinde olmaları, sosyal hayatlarda meydana gelen kısıtlamalar, evden çalışma düzeni gibi yeniliklere neden olan Kovid-19 salgınının, hayatın her alanında olduğu gibi uyku düzeninde de olumsuz etkiler meydana getirdiğini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Stres, kaygı, endişe, değişen yaşam koşulları uyku düzeninin de bozulmasına yol açıyor. Melatonin uykuya dalmamızı sağlayan bir hormondur. Gün ışığına adapte olan vücudumuz bu hormonu gündüz saatlerinde salgılamaz. Gün ışığını sona erdiğini algılayan hücrelerimiz bunu beyne iletir. Hormon salınımını sağlayan epifiz bezi de melatonin salınımını başlatır. Güneş battıktan sonra salınmaya başlar, rutindeki uyku saatimiz yaklaştıkça salınımı artar. Gün doğumuna yakın salınımı azalarak sonlanır. Melatonin hormonu sayesinde uyku ve uyanıklık farkındalığı oluşur. Salınım arttıkça, dışarıdan aldığımız sinyalleri beynimiz daha az algılar, bu da uyku hissini oluşturur. Yorulduğumuzu ve dinlenmemiz gerektiğini fark ederiz.

Melatonin hormonunun uyku ritmini düzenlemesinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmesi, hücreleri yenilemesi, stresi kontrol altında tutması gibi işlevleri vardır. Melatonin hormonun eksikliği uykusuzluğa neden olan en büyük faktördür. Belirtildiği gibi, melatonin hormonu ışığın olmadığı ortamda en fazla salgılanır. Bu nedenle gece geç saatlerde televizyon izlemek, bilgisayarın başında fazla vakit geçirmek, yatarken telefonla uğraşmak, uyunan odada gece lambasını açık bırakmak melatonin hormonunun salınımı engeller, bu da uykusuzluğa yol açar."

"Derin uykuya dalamamak REM uykusunu alamamak demektir"

Bozkurt, birçok araştırmanın yeterli uyku süresinin 6-8 saat arası olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, günümüzde hala uykusuzluk (insomnia) ve fazla uyuma (hypersomnia) şikayetlerini yaşayan insanların bulunduğunu kaydetti.

Bozkurt, sağlıksız bir uykunun işaretçilerini şöyle sıraladı:

"Uyumanız gereken saatte yatağa girdiğinizde, uykuya dalmanız 15 dakikadan fazla sürüyorsa bir sorun var demektir. Bunun nedenleri arasında genellikle gündüz saatlerinde de uyumuş olmak, fazla kafein almış olmak veya zihninizi meşgul eden, sizi kaygılandıran düşüncelerin içinde kendinizi rahatlatıp uykuya dalamamış olmanızdır.

Uyku dört fazdan oluşur, derin uykuya aşama aşama geçer zihnimiz. Uyku kalitesinin yüksek olması ve gerçek bir dinlenme için bu dört aşamanın gerçekleşmesi gerekir. Kişinin kesik kesik uykusu varsa, nedensiz bir şekilde veya en ufak bir seste uyanacak bir uykusu varsa, kişi uykunun üçüncü fazına geçemiyor demektir. Bu da kişinin yeterince dinlenemeden, yorgun uyanmasına neden olur. Ayrıca derin uykuya dalamamak REM uykusunu alamamak demektir ki bu da kişinin sanki uyumamış gibi uyanmasına neden olur."

Kaliteli bir uyku için neler yapılabilir?

Kaliteli bir yaşam için, kaliteli bir uykunun önem taşıdığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt şunları aktardı:

"Evden çalışmaya başlayanlar veya haftanın birkaç gününü iş yerinde, geri kalanı evinde çalışarak geçirenler, okul eğitimini evde devam ettiren öğrenciler, sosyal hayatı kısıtlandığı için evde daha çok zaman geçirmek zorunda kalanlar bu tavsiyeleri uygulayabilirler.

Uyku saatleriniz, önceki rutininizde nasılsa öyle devam etsin, uykusuzluk sorununuz varsa bile yatağa girmeniz gereken saatte girin, uyanmanız gereken saatte alarmla uyanın.

Gündüzleri uyuduğunuz odada fazla vakit geçirmeyin. Evden çalışıyor olmak iş/okul disiplininizi bozmamalı. Sabah kalktığınızda ev kıyafetlerinizi değiştirin, işe/okula gider gibi giyinin. Gündüz uyuklamalarından kaçının. Uykulu hissediyorsanız açık havaya çıkıp temiz hava alabilirsiniz, elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz veya çay kahve içebilirsiniz.

Fiziksel egzersiz sizi dinç tutar. Hafif tempolu bir yürüyüş veya evde yapabileceğiniz egzersizler gün içinde daha enerjik hissetmenize, gece de daha kaliteli, derin uyumanızı sağlar."

Çamlıca, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın döneminde 'kaliteli uykudan ödün vermeyin' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından 2 banka Trump'la iş yapmama kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı         
14:42
Sevgilisini defalarca tekme tokat dövdü, savunmasıyla pes dedirtti: Şakalaşırken karnına tekme geldi Sevgilisini defalarca tekme tokat dövdü, savunmasıyla pes dedirtti: Şakalaşırken karnına tekme geldi         
14:02
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş         
13:46
Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı         
13:38
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın döneminde "kaliteli uykudan ödün vermeyin" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei