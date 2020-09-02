Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı - Son Dakika

Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı

Koronavirüsün dünyaya yayılmasından olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de MICE olmuştu.

Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı, System.String[]

Koronavirüsün dünyaya yayılmasından olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de MICE olmuştu. Yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün geleceği tartışıldı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün geleceği konuşuldu. M.I.C.E. sektöründen 16 dernek temsilcisi ve turizm sektörü paydaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda açılış konuşmasını TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker yaptı. Toplantıya Bilim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara online olarak bağlanarak pandemi süreciyle ilgili bilgiler verdi.Toplantı sonunda ise 'Yeni Dönem Yeni Bakış' başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, gece gündüz demeden pandemi sürecine hazırlandıklarına işaret ederek, "Otellerimizi kapattık, hemen ertesi sabah sertifikalandırma programlarıyla ilgili listeler çıkardık. Dünyada uygulanan hijyen programlarının en önemlilerini Türkiye'de uyguluyoruz. Türkiye'de biz baştan beri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan hocalarımızla çalışarak kriterlerimizi oluşturduk. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli ve Sağlıklı Turizm Sertifikası almış otellerde konaklamanızı ve toplantılarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Türkiye her türlü krize hazırlıklı bir ülke. Otellerimizde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok sıkı takip ediliyor. Açık büfelerimiz için önlerine camlar koyduk. Camların arkasında aşçılarımız bulunuyor. Kimse hiçbir yiyeceğe ve tabağa dokunamıyor. Konaklama sektörü olarak her zaman MICE sektörüne destek verdik. Geçtiğimiz yıl ilk 7 ayın verilerine göre, İstanbul'da doluluk oranları yüzde 72 civarındaydı. Son dönemde açıkladığımız rakamda ise bu yüzde 35 olarak görüldü. Ama şehir otellerimizin son dönemde yüzde 85'i kapalıydı" diye konuştu.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise, bu dönemde turizm, eğitim ve sağlık sektörlerinin yakın zamanda daha çok seyahat edeceğini söyleyerek, "Evde kaldığımız zamanlar seyahat etmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladık. Turizm sektöründe daha fazla seyahatin olacağına inanıyorum. Yeni düzende artık hayatımızda hijyen kavramı çok ön planda yer alıyor. 1 Haziran'dan sonra uçuşların başlamasıyla her uçuş sonrası hijyen tedbirlerini uyguluyoruz. Uçakta maske takmayan ve takmamak için direnen yolcuyla karşılaştığımız zaman kolluk kuvvetlerine bilgi veriyoruz. Yolcuya ceza uyguluyoruz. Sağlık bizim için ön planda yer alıyor. Uçakların içinde hepa filtre var. Bir ameliyathane kadar güvenli. Uçağın içinde hava akımı yukarıdan aşağıya doğru geliyor. 3 dakikada bir hava temizleniyor. Hepa filtreler yüksek partekül emici özelliğe sahip. Uçağın hijyen zinciri kırılmadan geliyorsa bir sorun yok. Orta koltuğun boş olmasının hijyene bir katkısı yok. Sadece psikolojik bir katkısı var. Önemli olan uçaklarda maske takabilmemiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya internet üzerinden katılım sağlayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Pandemiyi kontrol altına alabilmiş değiliz. Öncelik sağlık olmalı. Belirli kurallara uyarak alışkanlıklar kazanmalıyız. İnsandan insana geçen ve kaynağın insan olduğu bir hastalık bu. Biz kurallara uymayı sağlamalıyız ama buna her an uymalıyız. Kurallara hizmet verdiğimiz alanlarda harfiyen uygularsak bu işin yayılımını kontrol altına almış oluruz" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu         
10:36
300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı         
10:28
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi         
10:13
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti         
09:50
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Prof. Dr. Ceyhan: Virüsün davranışını değiştirecek mutasyon olmazsa sonbahar-kış salgınla geçecek Prof. Dr. Ceyhan: Virüsün davranışını değiştirecek mutasyon olmazsa sonbahar-kış salgınla geçecek         
09:28
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı         
08:23
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu         
07:25
Evin penceresinden kuryenin gasp edildiğini gören polis, müdahale ederken bıçaklandı Evin penceresinden kuryenin gasp edildiğini gören polis, müdahale ederken bıçaklandı         
05:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 05:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei