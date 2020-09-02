Salgın döneminde kongre, toplantı ve etkinliklerin geleceği tartışıldı - Son Dakika

Koronavirüsün dünyaya yayılmasından olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de MICE olmuştu. Yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün geleceği tartışıldı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün geleceği konuşuldu. M.I.C.E. sektöründen 16 dernek temsilcisi ve turizm sektörü paydaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda açılış konuşmasını TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker yaptı. Toplantıya Bilim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara online olarak bağlanarak pandemi süreciyle ilgili bilgiler verdi.Toplantı sonunda ise 'Yeni Dönem Yeni Bakış' başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, gece gündüz demeden pandemi sürecine hazırlandıklarına işaret ederek, "Otellerimizi kapattık, hemen ertesi sabah sertifikalandırma programlarıyla ilgili listeler çıkardık. Dünyada uygulanan hijyen programlarının en önemlilerini Türkiye'de uyguluyoruz. Türkiye'de biz baştan beri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan hocalarımızla çalışarak kriterlerimizi oluşturduk. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli ve Sağlıklı Turizm Sertifikası almış otellerde konaklamanızı ve toplantılarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Türkiye her türlü krize hazırlıklı bir ülke. Otellerimizde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok sıkı takip ediliyor. Açık büfelerimiz için önlerine camlar koyduk. Camların arkasında aşçılarımız bulunuyor. Kimse hiçbir yiyeceğe ve tabağa dokunamıyor. Konaklama sektörü olarak her zaman MICE sektörüne destek verdik. Geçtiğimiz yıl ilk 7 ayın verilerine göre, İstanbul'da doluluk oranları yüzde 72 civarındaydı. Son dönemde açıkladığımız rakamda ise bu yüzde 35 olarak görüldü. Ama şehir otellerimizin son dönemde yüzde 85'i kapalıydı" diye konuştu.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise, bu dönemde turizm, eğitim ve sağlık sektörlerinin yakın zamanda daha çok seyahat edeceğini söyleyerek, "Evde kaldığımız zamanlar seyahat etmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladık. Turizm sektöründe daha fazla seyahatin olacağına inanıyorum. Yeni düzende artık hayatımızda hijyen kavramı çok ön planda yer alıyor. 1 Haziran'dan sonra uçuşların başlamasıyla her uçuş sonrası hijyen tedbirlerini uyguluyoruz. Uçakta maske takmayan ve takmamak için direnen yolcuyla karşılaştığımız zaman kolluk kuvvetlerine bilgi veriyoruz. Yolcuya ceza uyguluyoruz. Sağlık bizim için ön planda yer alıyor. Uçakların içinde hepa filtre var. Bir ameliyathane kadar güvenli. Uçağın içinde hava akımı yukarıdan aşağıya doğru geliyor. 3 dakikada bir hava temizleniyor. Hepa filtreler yüksek partekül emici özelliğe sahip. Uçağın hijyen zinciri kırılmadan geliyorsa bir sorun yok. Orta koltuğun boş olmasının hijyene bir katkısı yok. Sadece psikolojik bir katkısı var. Önemli olan uçaklarda maske takabilmemiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya internet üzerinden katılım sağlayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Pandemiyi kontrol altına alabilmiş değiliz. Öncelik sağlık olmalı. Belirli kurallara uyarak alışkanlıklar kazanmalıyız. İnsandan insana geçen ve kaynağın insan olduğu bir hastalık bu. Biz kurallara uymayı sağlamalıyız ama buna her an uymalıyız. Kurallara hizmet verdiğimiz alanlarda harfiyen uygularsak bu işin yayılımını kontrol altına almış oluruz" açıklamalarında bulundu.

(İHA)