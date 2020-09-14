Salgın döneminde model üretim alanı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Salgın döneminde model üretim alanı çalışmaları sürüyor

Gübretaş'ın bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü 'model üretim alanı' çalışmalarında elde edilen sonuçlar bol verimli ve yüksek kaliteli hasatlarla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Salgın döneminde model üretim alanı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Gübretaş'ın bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü 'model üretim alanı' çalışmalarında elde edilen sonuçlar bol verimli ve yüksek kaliteli hasatlarla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 'model üretim alanı' uygulamaları gerçekleştiren Gübretaş, salgın döneminde de tarımsal danışmanlığa yönelik bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Türkiye genelindeki 29 noktada fındıktan ayçiçeğine, patatesten mısıra 17 farklı tarımsal ürün için kurulan model üretim alanlarında, bilinçli tarım uygulamalarıyla arazi sahibi üreticilerin de yüzünü güldüren yüksek verimler ve üstün kaliteli ürünler alınmaya devam ediliyor.

Model üretim alanı uygulaması nasıl yapılıyor?

Şirketten verilen bilgilere göre 'Model üretim alanı' çalışmasında öncelikle uzman ziraat mühendisleri, deneme ekimi yapılacak araziden GPS konum kayıtlarıyla toprak numunesi alarak Gübretaş'ın uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarında analize gönderiyor. Laboratuvarda ortaya çıkan toprak analiz sonuçlarına göre uzman ziraat mühendisleri model uygulama yapılacak araziye özel bitki besleme programları hazırlıyor.

Ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte Gübretaş saha ekipleri tarafından üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verilerek, arazideki bitkinin gelişimi her adımda yakından takip ediliyor. Tüm ekim ve bakım aşamalarda bilimsel veriye dayalı bilinçli tarım yöntemlerinin uygulandığı model üretim alanlarında hasat zamanında üstün kaliteli ve bol verimli sonuçlara ulaşılıyor. Bu sayede bilinçli ve dengeli gübrelemenin üreticiler arasında yaygınlaşmasını sağlanıyor.

Şirketin bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu model üretim alanı uygulamalarından biri de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirildi. Bölgedeki bir üreticinin arazisinin 10 dekarlık bölümünde yapılan mısır deneme ekimi uygulamasında toprak analizi sonuçları, arazi ve bitki yapısı ve iklim şartları gibi önemli faktörleri dikkate alınarak mısıra özel bir bitki besleme programı oluşturuldu. Gübretaş ziraat mühendisleri gözetiminde yürütülen uygulamanın sonucunda hem verim, hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre yüksek sonuçlar elde edildi.

2019 yılı TÜİK verilerine göre dekar başına ortalama 1.037 kg olan Türkiye verimi, denemenin kurulduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçe genelinde bu yıl 1.000-1.100 kg civarında gerçekleşti. Gübretaş'ın bitkiye özel besleme programı ile model üretim alanında dekardan 1.720 kg mısır hasat edildi. Arazi sahibi Ökkeş Çolak'ın aynı tarlanın diğer bölümünde kendi yöntemleriyle uyguladığı şahit alandaki verim ise 1.190 kg oldu. Bu sonuçlara göre etkili gübreleme programı ile bölgedeki mısır veriminden yüzde 55 daha fazla artış sağlandı.

Yumaklı: "Yüksek verim için salgın döneminde de üreticilerin yanındayız"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Ülke tarımında verimliliği artırmak amacıyla kurulan şirketimiz, özellikle son 15 yılda bu misyonunu daha etkin hale getirmek çiftçi eğitim toplantıları, arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmaları ile model üretim alanı gibi uygulamalara ağırlık verdi. Teknolojik imkanlarla da desteklediğimiz bu ücretsiz tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde sektörde açık ara öncülüğümüzü sürdürmekteyiz. Çiftçilerimize yerinde örnek uygulamalar sunmak için geliştirdiğimiz model üretim alanlarının sayısını da yıldan yıla artırmaktayız. Ziraat mühendislerimizin önder üreticilerle yakın işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bu deneme ekimi alanlarında, toprak analizine göre oluşturulan besleme programını uygulayarak yüksek verimlere ulaşmaktayız. Üreticilerle el ele verilerek yürütülen örnek uygulamalarda elde ettiğimiz verim artışları, bilinçli tarımın ve doğru bitki beslemenin önemini de ortaya koymaktadır" dedi.

Bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ve üretici gelirleri açısından önem taşıyan 15'den fazla tarımsal bitki için model alan uygulaması yaptıklarına dikkat çeken Yumaklı, "Dünyada en fazla üretilen tahılların başında gelen mısır, ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde yaygın olarak tarımı yapılan temel bir bitkisel üründür. Mısır tarımında Türkiye genelinde geçen yılki dekar başı ortalama verim 1.037 kg idi. Ancak GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerimizin yaptığı çalışmalar ve bitkiye özel gübrelerimiz sayesinde bu yıl Kahramanmaraş'taki arazide bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 70 üzerine çıkarak dekar başına 1.720 kg olarak gerçekleşti. Üreticilerimiz kadar bizi de mutlu eden bu sonuç, Türkiye tarımı için önemli bir katma değer göstergesidir" diye konuştu.

Küresel salgının etkilerine rağmen bu yıl planlanan model üretim alanlarının çoğunda hasat süreçlerinin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Şimdiye kadar model alan çalışması yaptığımız alanların yarısında hasat yapıldı ve genel olarak güzel neticelere kavuştuk. Önümüzdeki günlerde farklı illerde yapılacak diğer hasatlardan da bölge ve Türkiye ortalaması üzerinde verimler bekliyoruz" dedi.

"Çiftçilerimizin doğru tarım teknikleri konusunda bilinçlenmesini ve bereketli hasat elde etmelerini çok önemsiyoruz" diyen İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde tarımsal üretimin devamlılığı açısından içinde bulunduğumuz salgın döneminde tarımda verimlilik daha önemli hale geldi. Çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bunu başardığımızda salgın dönemi ve sonrasında ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu amaçla Gübretaş'ın sahadaki uzman ekipleri ve teknolojik kanallarla tarımsal danışmanlık için her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Uzman ziraat mühendislerimizin model arazilerde yaptığı örnek uygulamalar, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilere verilen farkındalık eğitimleri ve bizzat araziye kadar gidip üreticilere verdikleri teknik destek sürüyor. Bunun yanında özellikle salgın döneminde yoğun bir ilgi ve önemli bir işlev gören Gübretaş üretici danışma hatları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız bilgi ve videolar ile tüm cep telefonlarına kolayca yüklenip merak edilen konularda uzmanlara ulaşılabilen GÜBRETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programları) mobil uygulaması gibi birçok teknolojik hizmetle de bu topraklara değer katmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hasat sevinci, dijital ortamlarda paylaşılıyor

Geçtiğimiz yıllarda bu model alanlarda yapılan çalışmaların sonuçlarını hasat döneminde düzenlediği tarla ve bahçe günü etkinlikleriyle bölgedeki diğer üreticilerle ve basınla paylaşan şirket, bu sene salgına karşı alınan tedbirler kapsamında hasat günü etkinlikleri düzenlemedi. Fakat hasadı yapılan model üretim alanlarındaki başarılı sonuçlar, iletişim kanallarından üreticilerle paylaşılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda şirket, model üretim alanlarındaki yapılan uygulamalar ile hasat aşamasının video kayıtlarını alarak hazırladığı filmleri internet ortamında yayınlanarak bilinçli tarımın yaygınlaşmasını sağlamak için dijital kanalları kullanıyor. - İSTANBUL

Gübretaş, Türkiye, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salgın döneminde model üretim alanı çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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