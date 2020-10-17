Salgın döneminde oklar "güvenle" atılıyor - Son Dakika

Salgın döneminde oklar "güvenle" atılıyor

17.10.2020 11:57

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okçuluk gibi uluslararası organizasyonların başarıyla gerçekleştiriliyor olması herkese güven veriyor.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okçuluk gibi uluslararası organizasyonların başarıyla gerçekleştiriliyor olması herkese güven veriyor.

Antalya'da, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde okların güvenli atılması için tedbirler üst düzeyde tutuluyor. Tesislerde düzenlenen uluslararası ve ulusal şampiyonalarda günde en fazla 100 yarışmacının ok atmasına izin veriliyor.

Sahaya girerken demir bariyerlerle oluşturulan koridorlar sayesinde hiçbir sporcu birbiriyle karşılaşmıyor. Tesis girişinde ateşleri ölçülerek ok atacakları bölgeye gelen sporcuların olduğu alana seyirci ve idarecilerin girmesine izin verilmiyor.

Saha her grup atışlarını tamamlamasının ardından tamamen dezenfekte ediliyor.

Sporcuların 2 metre arayla kendisine özel hedefe atış yaptığı alanda, herkes kendine özel malzemeyi kullanıyor. Atışların ardından yine aynı şekilde sporcular birbiriyle karşılaşmadan kendi koridorlarından sahadan ayrılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun aldığı bu tedbirler, diğer ülke sporcuları ve federasyon yetkililerinin de takdirini kazandı.

"Dünyaya örnek olduk"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, şampiyonaların sürelerini uzatarak her gün daha az sayıda sporcunun atış yapmasına izin verdiklerini söyledi.

Sporcu sağlığı açısından güvenli yarışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Topaloğlu, 13 ülkeden sporcunun katıldığı Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nı 40 ülkeden 3 milyon 600 bin kişinin izlediğini dile getirdi.

Bu rakamın okçuluk sporu açısından önemli olduğuna değinen Topaloğlu, yarışmanın Türkiye ve Antalya'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Topaloğlu, çabalarının Uluslararası Okçuluk Federasyonu tarafından da takdirle karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenli, sporcuların rahatlıkla ok atabileceği bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Dünyaya örnek olduk. Burada ağırladığımız Fransa, İngiltere, Rusya, Slovenya gibi takımlar hala Antalya'dalar. Kamplarını burada yapıyorlar. Okçuluk bireysel temas olmamasından dolayı diğer sporlara göre daha avantajlı. Salgın sürecini fırsata çevirdik. Evlerde çalışmalar yapıldı. Online programlar uygulandı. Sonuçlarını da bu turnuvalarda almaya başladık. 2021 yılı olimpiyat yılı olacak. Bütün hazırlıklarımız olimpiyatlara kota almak için."

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise sporcu güvenliğini ön plana tutarak organizasyonları yaptıklarını söyledi.

Maskelerin sadece ok atarken çıkmasına izin verdiklerini anlatan Ergin, "Sporculara ekstra bir kaygı, baskı oluşturmamak için çaba gösteriyoruz. Sporcularımız bu süreçteki uygulamalara alıştı. Güvenli yapılan antrenmanlar, turnuvalar, milli takımın başarısına da yansıyacaktır." dedi.

Salgın döneminde oklar güvenle atılıyor
Salgın döneminde oklar güvenle atılıyor
Salgın döneminde oklar güvenle atılıyor
Salgın döneminde oklar güvenle atılıyor

Türkiye, Antalya, Okçuluk, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Salgın döneminde oklar 'güvenle' atılıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın döneminde oklar "güvenle" atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei