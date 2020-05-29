Salgın döneminde oto yıkamaya talep yüzde 85 arttı

Koronavirüs salgını özellikle kapalı alanlarda hijyene gösterilen hassasiyeti artırdı, bu süreçte araç temizliği de ihmal edilmedi. Salgının Türkiye'ye geldiği mart ayından bu yana oto yıkamaya talep yüzde 85 arttı. Kazanılan ivmenin devamlılığı için ise oklar dijitalleşmeyi gösteriyor.



Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını özellikle hijyene olan yaklaşımlar üzerinde etkili oldu. Temasın bulaş riski taşıması nedeniyle kapalı alanlarda dezenfeksiyon işlemleri yaygınlaşırken vatandaşlar günlük hayatta kullandıkları objeleri de sıklıkla dezenfekte etmeye başladı. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer hassasiyet ise araç temizliği oldu. Dijital Otomobil Asistanı ooAutos'un açıkladığı verilere göre salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana oto yıkamaya talep yüzde 85 oranında arttı. Yeni normal dönemde de bu tablonun ivme kazanarak seyredeceği ve araç temizliğinin herkes için bir günlük rutin haline geleceği öngörülürken ihtiyaçlara hızlı ve güvenli şekilde yanıt verebilmenin oto yıkama sektörünün dijitalleşmesinden geçtiğine dikkat çekiliyor.



Otomobil temizliği 'günlük hijyen zinciri'nin bir parçası haline geldi



Oto yıkama taleplerinde yaşanan artışı değerlendiren ooAutos Genel Müdürü Serkan Akçaoğlu, ulaşım esnasında da güvende olmanın büyük önem taşıdığını ve yeni normal dönemde araç temizliğinin günlük rutin haline gelerek talepleri daha da artıracağını belirtti.



Akçaoğlu, "Artık insanlar evlerinden çıkıp tekrar dönene kadarki süreçte günlük hijyen zinciri oluşturacak şekilde hareket edip önlem alıyorlar. Bu zincirin halkalarından birini de araç temizliği oluşturuyor. Bu da pandemi öncesi yıkama sayılarına kıyasla bugün yüzde 85'e varan artışın yaşanmasının temel nedenleri arasında yer alıyor. Öte yandan, şirketlerin de hijyen konusunda daha bilinçli hale gelmesiyle yalnızca şahsi araçlar değil, şirket araçlarının da talepleri hızla artıyor. Bu noktada sektörün kurumsal taleplere de yanıt verebilmesi ve süreci sistematize etmesi büyük önem taşıyor." şekilde konuştu.



Oto yıkama sektöründe ivmenin devamlılığı için dijital dönüşüm şart



Sektörün iki aylık süreçte kazandığı ivmenin sürdürülebilir hale getirilmesi için verilen hizmetlerin güvenli ve kolay ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çeken Serkan Akçaoğlu, bunun ancak dijitalleşme ile mümkün olabileceğini vurguladı.



Akçaoğlu, "Oto yıkama sektörü, Türkiye'de faaliyet gösteren geleneksel iş alanlarının başında geliyor. Çoğu işletme birkaç kişinin çalıştığı, pek çoğunda bilgisayar dahi bulunmayan aile işletmelerinden oluşuyor. Sektörün 2 aylık süreçte kazandığı bu ciddi ivmenin sürdürülebilir hale getirilmesi için ise dijitalleşme şart. Özellikle de temasın risk taşımaya devam ettiği günümüzde, temassız ödeme çok büyük önem arz ediyor. Bu gibi inovasyonlara entegre olmak için ise sektörde gerekli altyapıların kurulması ve çeşitli teknolojilerden yararlanılması gerekiyor. Bu noktada şirket olarak bizler, QR kod ile ödeme yöntemiyle sürücünün oto yıkama hizmetini sıfır temasla almasını sağlıyor, tek tıkla pek çok araç hizmetine ulaşılmasına olanak tanıyan bir altyapı sunarak sektörün dijital dönüşümüne destek oluyoruz." dedi. - İSTANBUL