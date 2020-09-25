Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi - Son Dakika

Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi

Kadın giyim şirketi Quzu'un kurucu ortağı Seçkin Adıgüzel, Kovid-19 salgının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarmamak ve sektörde ayakta kalmak için e-ticarete yönelme kararı aldık.

Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi, System.String[]

Kadın giyim şirketi Quzu'un kurucu ortağı Seçkin Adıgüzel, Kovid-19 salgının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarmamak ve sektörde ayakta kalmak için e-ticarete yönelme kararı aldık. Milyonlarca müşterimize internet üzerinden ulaşmaya başladık. Bu sayede yüzde 20 büyüdük, şunu gördük ki, KOBİ'lerin ayakta kalması için e-ticaret şart" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, sektörlerin e-ticarete geçişlerini hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; kadınlarda yüzde 68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

"KOBİ'LERİN AYAKTA KALMASI İÇİN E-TİCARET ŞART"

Kadın giyim şirketi Quzu'un kurucu ortağı Seçkin Adıgüzel, "Kovid-19'un olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Markamız adı altında çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarmamak ve sektörde ayakta kalmak için e-ticarete yönelme kararı aldık. quzu.com.tr sitesini kurarak milyonlarca müşterimize internet üzerinden doğrudan satış kanalı oluşturduk ve e-ticaret üzerinden satışlarımıza devam ettik. Bu stratejik adım sayesinde yüzde 20 büyüme elde ettik. Bariz bir şekilde şunu gördük ki, KOBİ'lerin ayakta kalması için e-ticaret şart" diye konuştu.

"MODA SEKTÖRÜ TEKNOLOJİYE AYAK UYDURUYOR"

Markanın bir diğer kurucusu Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor olduğunu kaydederek, "Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini sağlayabiliyordu. Günümüzde ise bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan müşterilerimiz için de quzuwholesale.com adında online bir alışveriş sitesi kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye'nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE KADINLAR EN FAZLA RAHAT KIYAFETLER TERCİH ETTİ

İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde buna uygun daha çok rahat kıyafetlerden oluşan koleksiyonlar oluşturduklarını belirten Adıgüzel, "İş kadınları ya da ev hanımları fark etmeksizin kadınların evde geçirdiği süre artınca temel belirleyici unsur rahat oldu. Bu dönemde en fazla pijama ve spor kıyafetler satıldı" dedi.

E-TİCARET HACMİ YILLIK 200 MİLYAR LİRAYA KOŞUYOR

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) göre 2020 yılı ilk 6 ayında 2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi 55.9 milyar liradan 91.7 milyar liraya çıkarken 2019 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 64'lük bir artış gerçekleşti. 2019 ocakta e-ticaret 8.5 milyar lira iken 2020 haziranda 18.7 milyar liraya ulaştı.


Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi - Son Dakika Ekonomi

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