Son dakika haberi! Bursagaz'ın "Ofissiz Hizmet" uygulamasıyla tüm işlemler uzaktan yapılabiliyor - Son Dakika

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "Ofissiz Hizmet" uygulamasıyla abonelerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, 1 milyonu aşkın abonesine tüm işlemlerini Bursagaz merkezlerine gitmeden, çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirme kolaylığı sunuyor.

"Ofissiz Hizmet" uygulamasıyla Bursagaz aboneleri, doğal gaz kullanım sözleşmesi, sözleşme feshi, borç sorgulama, endeks bildirimi, randevu talebi oluşturma, fatura tutarını öğrenme ve ödeme gibi işlemlerini 444 11 33 numaralı çağrı merkezinden veya "www.bursagaz.com" adresinden kolayca yapabiliyor. Aboneler belirli işlemler için "e-Devlet Kapısı" uygulamasını da kullanabiliyor.

"Dijital vizyonumuzun bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çermikli, Bursagaz abonelerinin özellikle pandemi döneminde tüm işlemleri evlerinden yapabileceklerini ifade etti.

Bora Çermikli, şu bilgileri paylaştı:

"Abonelerimiz, tüm abonelik işlemlerini bir telefon görüşmesiyle veya www.bursagaz.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 'Ofissiz Hizmet Projesi' ile uzun zamandır 7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz üzerinden işlem yapma kolaylığı sağlıyorduk. Bu dönemde internet sitemiz ve e-Devlet üzerinden de yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Abonelerimiz, yapacakları işlemin türüne göre çağrı merkezi, internet sitesi veya e-Devlet'ten birini tercih edebilirler. Önemli ve acil durumlarda abonelerimize ulaşabilmemiz büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüm abonelerimizden, 444 11 33 Çağrı Merkezini arayarak iletişim bilgilerini doğrulamalarını, cep telefonu numaralarını değiştirdiler ise yeni numaralarını bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Sistemimizde cep telefonu numarası kayıtlı olan abonelerimize fatura bilgilerini de SMS olarak iletiyoruz."