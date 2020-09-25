"Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nde ilk ders Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan - Son Dakika

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından halk eğitimi merkezlerinde başlatılan "Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nin ilk dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi'nin bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfındaki ilk dersin konusu "Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yöntemleri" oldu.

Rehber Öğretmen Gazi Özcan'ın sunumunun ardından Bakan Selçuk, sınıftaki tahtanın başına geçti.

"Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca Kovid-19 başta olmak üzere hastalıklardan korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme yol ve yöntemleri de tanıtılacak. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor. Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı da güncellenerek bu pakete eklendi."

Halk eğitimi merkezlerinin Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarla birebir iletişim kurduğunun altını çizen Selçuk, merkezlerdeki "Veli Eğitimi" programının bu dönemde oldukça kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Selçuk, eğitim programlarının velilerin talebine göre şekilleneceğine ve talepler doğrultusunda yeni eğitim içeriklerinin sunulacağına dikkati çekti.

"Salgın Döneminde Veli Eğitimi" kapsamında hazırlanan programlara, velilerin etkin katılımını gerçekleştirebilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı. Eğitim programları gerekli hijyen ve sosyal mesafe koşulları sağlanarak yüz yüze yapılıyor

"Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nde ilk ders Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz"

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından halk eğitimi merkezlerinde başlatılan "Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nin ilk dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi'nin bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfındaki ilk dersin konusu "Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yöntemleri" oldu.

Rehber Öğretmen Gazi Özcan'ın sunumunun ardından Bakan Selçuk, sınıftaki tahtanın başına geçti.

"Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca Kovid-19 başta olmak üzere hastalıklardan korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme yol ve yöntemleri de tanıtılacak. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor. Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı da güncellenerek bu pakete eklendi."

Halk eğitimi merkezlerinin Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarla birebir iletişim kurduğunun altını çizen Selçuk, merkezlerdeki "Veli Eğitimi" programının bu dönemde oldukça kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Selçuk, eğitim programlarının velilerin talebine göre şekilleneceğine ve talepler doğrultusunda yeni eğitim içeriklerinin sunulacağına dikkati çekti.

"Salgın Döneminde Veli Eğitimi" kapsamında hazırlanan programlara, velilerin etkin katılımını gerçekleştirebilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı. Eğitim programları gerekli hijyen ve sosyal mesafe koşulları sağlanarak yüz yüze gerçekleştiriliyor.