Salgın döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla uzaktan erişimle temas sağlandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde mart ayının başından haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kurulduğunu bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde alınan önlemlerle ilgili yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Bakanlık olarak pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yurt dışında bulunan müşavirlik ve ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullanan Selçuk, bu zor süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı dönemde temsilciliklerde sunulan hizmetlerin vatandaşın ve personelin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Temsilciliklerin uzaktan erişimle yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu aktaran Selçuk, "Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan'da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini aktaran Selçuk, "Mart ayı başından haziran sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu." dedi.

Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam edeceğini kaydetti.