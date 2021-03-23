Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine "ziyaret yapmayın" uyarısı - Son Dakika

Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine "ziyaret yapmayın" uyarısı

23.03.2021 17:37

Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine "ziyaret yapmayın" uyarısı Vakaların düşüş yaşandığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de vaka...

Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine "ziyaret yapmayın" uyarısı

Vakaların düşüş yaşandığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor

KIRIKKALE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de vaka oranlarında azalma yaşandığını belirtti. Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler ise apartman ve site sakinlerine komşu ziyaretleri yapmamaları için uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçen hafta korona virüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı şehirleri açıkladı. Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranında azalan iller arasında Kırıkkale de yer aldı.

Korona virüs haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, Valilik koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezinde görevli personeller, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda farklı bölgelerdeki adreslere giden ekipler, apartman ve site sakinlerinin tek tek kapısını çaldı. Ellerindeki broşürlerle birlikte vatandaşları uyaran ekipler, misafir kabul etmemelerini ve ziyaret yapılmaması gerektiğini söyledi. Ekipler, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Öte yandan kent merkezindeki otellerde de korona virüs denetimleri de gerçekleştirildi.

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Kurallar her daim uyduklarını ifade eden Hilal Cebeci, "Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı da elimizden geldiği kadar dışarı göndermemeye çalışıyoruz. Karşı komşum ile bile sadece karşıdan selamlaşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtuluruz. Elimizden geldiği kadar biz de yardımcı olacağız büyüklerimize" dedi.

"İnsanların bilgilendirilmesi gerekiyor"

Ekiplerin denetimlerinden memnun kaldığını belirten Hilal Veske, "Çok memnun olduk ekiplerin gelmesine. İnsanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Herkes aynı özveriyle yaklaşmıyor bu konuya. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Aile içinde bile büyüklerimizin yanına gitmiyoruz. İnşallah herkes elinden geleni yapar. Biran önce bu süreci atlatırız" ifadesini kullandı.

"Kurallara uyuyoruz"

Site sakinlerinden Nurcan Arı ise, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonrası ne olur bilemem. Misafir kabul etmiyoruz misafirliğe gitmiyoruz. Mesafeye uyuyoruz. Hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Bunun dışında da Allah büyüktür, diyecek bir şey yok" diye konuştu.

Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine ziyaret yapmayın uyarısı
Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine ziyaret yapmayın uyarısı
Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine ziyaret yapmayın uyarısı
Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine ziyaret yapmayın uyarısı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kırıkkale, Twitter, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Salgın ekipleri evleri tek tek dolaşıyor: Apartman sakinlerine 'ziyaret yapmayın' uyarısı - Son Dakika


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